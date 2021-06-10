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拎著走的精緻小城堡！香奈兒工坊刺繡包就是欠收藏

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
香奈兒2020/21 Métiers d’art工坊系列以香儂頌城堡作為設計主軸和發表場地，在整個系列中也可以看到用城堡本體作為主題的可愛設計。圖／香奈兒提供、摘自官網
香奈兒2020/21 Métiers d’art工坊系列以香儂頌城堡作為設計主軸和發表場地，在整個系列中也可以看到用城堡本體作為主題的可愛設計。圖／香奈兒提供、摘自官網

香奈兒2020/21 Métiers d’art工坊系列最近正式上市，本季以香儂頌城堡（Château de Chenonceau）作為設計主軸和發表場地，帶大家回到法國王后凱薩琳德美第奇（Catherine de’ Médicis）的年代。在整個系列中可以看到許多和城堡內的擺設、裝潢有著濃厚風格連結的作品，而其中最可愛搶眼的，莫過於用城堡本體作為主題的造型包款。

有在關注香奈兒的人應該都知道，品牌每季幾乎都會推出緊扣當季主題的造型包款，也讓許多品牌VIP爭相收藏。這季推出了幾款以城堡圖樣為靈感的皮件，包括小型鍊子水桶包、鍊子口蓋零錢包。

水桶包部分，有兩種顏色和材質，小巧的小羊皮或絲絨抽繩包身配皮穿鍊背帶，搭以珠飾、亮片刺繡點綴出城堡的圖案，展現天真童趣感。而零錢包則是以絲絨材質製成，翻蓋處也是配上城堡刺繡，精緻可愛。

香奈兒2020/21 Métiers d’art工坊系列最近正式上市，本季以香儂頌城堡作為設計主軸和發表場地。圖／香奈兒提供
香奈兒2020/21 Métiers d’art工坊系列最近正式上市，本季以香儂頌城堡作為設計主軸和發表場地。圖／香奈兒提供
城堡造型小型鍊子水桶包。圖／摘自香奈兒官網
城堡造型小型鍊子水桶包。圖／摘自香奈兒官網
城堡造型小型鍊子水桶包。圖／摘自香奈兒官網
城堡造型小型鍊子水桶包。圖／摘自香奈兒官網
城堡造型鍊子口蓋零錢包。圖／摘自香奈兒官網
城堡造型鍊子口蓋零錢包。圖／摘自香奈兒官網
城堡造型鍊子口蓋零錢包。圖／摘自香奈兒官網
城堡造型鍊子口蓋零錢包。圖／摘自香奈兒官網
城堡造型小型鍊子水桶包。圖／香奈兒提供
城堡造型小型鍊子水桶包。圖／香奈兒提供
香奈兒2020/21 Métiers d’art工坊系列最近正式上市，本季以香儂頌城堡作為設計主軸和發表場地。圖／香奈兒提供
香奈兒2020/21 Métiers d’art工坊系列最近正式上市，本季以香儂頌城堡作為設計主軸和發表場地。圖／香奈兒提供
城堡圖樣也出現在服裝上。圖／香奈兒提供
城堡圖樣也出現在服裝上。圖／香奈兒提供
城堡造型小型鍊子水桶包。圖／摘自香奈兒官網
城堡造型小型鍊子水桶包。圖／摘自香奈兒官網

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