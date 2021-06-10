拎著走的精緻小城堡！香奈兒工坊刺繡包就是欠收藏

香奈兒2020/21 Métiers d’art工坊系列最近正式上市，本季以香儂頌城堡（Château de Chenonceau）作為設計主軸和發表場地，帶大家回到法國王后凱薩琳德美第奇（Catherine de’ Médicis）的年代。在整個系列中可以看到許多和城堡內的擺設、裝潢有著濃厚風格連結的作品，而其中最可愛搶眼的，莫過於用城堡本體作為主題的造型包款。

有在關注香奈兒的人應該都知道，品牌每季幾乎都會推出緊扣當季主題的造型包款，也讓許多品牌VIP爭相收藏。這季推出了幾款以城堡圖樣為靈感的皮件，包括小型鍊子水桶包、鍊子口蓋零錢包。