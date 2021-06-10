意想不到LV、DIOR有這居家玩意 陪你宅家奢靡小時光　

WFH需要放鬆的時刻，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）、DIOR推出的小玩意兒，正好打發時間，例如拼圖、筆記本、球拍、籃框架等，都可以陪伴人們度過奢靡的品味小時光。

路易威登的Scott拼圖，以2021夏季系列全新水彩Monogram圖案設計，盒子來自相同印花的卡紙和樹脂玻璃，一邊拼圖可以一邊享受清爽的夏日視覺；DIOR Maison家飾則以旗艦店位址的30 Montaigne為名，推出光雕藝術、彩色建築共兩款拼圖，以優雅的迪奧藍色盒子盛裝，外盒印上同款圖案，增添優雅氛圍。