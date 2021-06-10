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意想不到LV、DIOR有這居家玩意 陪你宅家奢靡小時光　

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
路易威登和DIOR推出許多宅在家可以賞玩的小物。圖／DIOR提供、取自IG
路易威登和DIOR推出許多宅在家可以賞玩的小物。圖／DIOR提供、取自IG

WFH需要放鬆的時刻，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）、DIOR推出的小玩意兒，正好打發時間，例如拼圖、筆記本、球拍、籃框架等，都可以陪伴人們度過奢靡的品味小時光。

路易威登的Scott拼圖，以2021夏季系列全新水彩Monogram圖案設計，盒子來自相同印花的卡紙和樹脂玻璃，一邊拼圖可以一邊享受清爽的夏日視覺；DIOR Maison家飾則以旗艦店位址的30 Montaigne為名，推出光雕藝術、彩色建築共兩款拼圖，以優雅的迪奧藍色盒子盛裝，外盒印上同款圖案，增添優雅氛圍。

在家飾系列中的Dioriviera度假系列，延伸自女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri的夏日時裝，運用經典Toile de Jouy法式印花圖騰創作了筆、筆記本，以活潑明亮的青檸綠、莓果紅等色調創作，享受在家塗鴉畫畫的寧靜時光；路易威登也推出2021 Temporal周記式記事本補充活頁，以可愛的Vivienne玩偶環球之旅作為圖案設計，穿插精緻水彩插圖，包括滑雪、衝浪，在家塗塗寫寫也有好心情，如果想怡情養性，路易威登的帽盒造型花瓶，讓人在家發揮插花的藝術天分。此外，Dioriviera度假系列也推出沙灘球拍，路易威登則有LV籃球框、籃球，奢華居家期間也可以來場健身小運動。

Dioriviera莓果紅翻轉法式印花鉛筆組（10入）。圖／DIOR提供
Dioriviera莓果紅翻轉法式印花鉛筆組（10入）。圖／DIOR提供
Dioriviera藍色翻轉法式印花沙灘球拍組。圖／DIOR提供
Dioriviera藍色翻轉法式印花沙灘球拍組。圖／DIOR提供
路易威登籃球。圖／取自IG
路易威登籃球。圖／取自IG
路易威登Scott拼圖，26,000元。圖／取自LV官網
路易威登Scott拼圖，26,000元。圖／取自LV官網
DIOR 30 Montaigne彩色拼圖。圖／DIOR提供
DIOR 30 Montaigne彩色拼圖。圖／DIOR提供
路易威登Scott拼圖，26,000元。圖／LV提供
路易威登Scott拼圖，26,000元。圖／LV提供
DIOR 30 Montaigne彩色拼圖。圖／DIOR提供
DIOR 30 Montaigne彩色拼圖。圖／DIOR提供
DIOR 30 Montaigne光雕藝術拼圖。圖／DIOR提供
DIOR 30 Montaigne光雕藝術拼圖。圖／DIOR提供
路易威登2021 Temporal周記式記事本補充活頁，3,500元。圖／取自LV官網
路易威登2021 Temporal周記式記事本補充活頁，3,500元。圖／取自LV官網
路易威登籃框也是品牌出奇的居家設計之一。圖／取自IG
路易威登籃框也是品牌出奇的居家設計之一。圖／取自IG
Dioriviera青檸綠筆記本。圖／DIOR提供
Dioriviera青檸綠筆記本。圖／DIOR提供
路易威登Petite Boîte Chapeau陶瓷花瓶，52,500元。圖／取自LV官網
路易威登Petite Boîte Chapeau陶瓷花瓶，52,500元。圖／取自LV官網

LV Dior

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