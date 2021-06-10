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momo購物網「618年中大促」　下單抽特斯拉Model 3

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
momo購物網「618年中大促」感恩回饋，6月18日前不限金額下單抽「特斯拉Model 3」。圖／momo購物網提供
momo購物網「618年中大促」感恩回饋，6月18日前不限金額下單抽「特斯拉Model 3」。圖／momo購物網提供

網購618年中最大盛事登場，今年適逢疫情momo購物網「618年中大促」以感恩回饋出發，6月18日前不限金額下單，即可參與「感恩回饋抽特斯拉TESLA Model 3」活動，6月18日當天再推一日限定感恩禮「消費滿額送萬份麥當勞美食」； 即日起至6月17日暖身慶還有各式感謝活動，包括天天簽到最高賺50元、整點免費搶momo幣，還可邀請親朋好友組團創隊並將商品加入購物車，於6月18日當天下單即可參加趣味活動「組團PK搶3%回饋」、「18元清空購物車」。

國內疫情持續嚴峻，momo購物網「618年中大促」特別準備大獎回饋消費者，momo購物網會員於5月1日至6月18日期間內不限金額下單，即可參加市價1,609,900元的TESLA Model 3抽獎活動，限量1名；6月18日當天累積消費滿2,000元，即可登記領取麥當勞麥香雞或冰蜂蜜奶茶兌換券，各限量8,400名，每人限擇一領取一次。

momo購物網「618年中大促暖身慶感恩好禮還有「天天簽到最高送50元」，即日起至6月16日於活動頁完成簽到並與好友分享，即可獲得最高50 momo幣；「整點搶momo幣」活動期間每天共有12時段參與活動，就有機會獲得999元momo幣。暖身慶期間邀請3～10位好友組團創隊，並於6月18日當天由momo購物網隨機配對隊伍PK累積消費金額，優勝隊伍即可獲得3%回饋（上限2,000元）、未獲勝隊伍亦可獲得0.5%回饋（上限100元）。此外，消費者於暖身慶期間將商品加入購物車內，還可以參加6月18日當天「18元清空購物車」活動，於當天進行下單清空購物車，就有機會以18元將購物車商品帶回家。

momo購物網也分享「618年中大促」暖身慶不可錯過的優惠商品，包括Acer A515-55G 15.6吋獨顯輕薄筆電活動價18,900元；Persil強效淨垢洗衣凝露熱銷2+1組活動價669元；LEGO哈利波特系列霍格華茲巫師棋活動價2,299元；OLAY高效透白光塑淡斑精華光感小白瓶50ml增量裝活動下殺3.9折；品木宣言青春無敵靈芝水組活動價2,900元。

Persil強效淨垢洗衣凝露熱銷2+1組，momo購物網「618年中大促」活動價669元。圖／momo購物網提供
Persil強效淨垢洗衣凝露熱銷2+1組，momo購物網「618年中大促」活動價669元。圖／momo購物網提供
LEGO哈利波特系列霍格華茲巫師棋，momo購物網「618年中大促」活動價2,299元。圖／momo購物網提供
LEGO哈利波特系列霍格華茲巫師棋，momo購物網「618年中大促」活動價2,299元。圖／momo購物網提供
OLAY高效透白光塑淡斑精華光感小白瓶50ml增量裝，momo購物網「618年中大促」活動下殺3.9折。圖／momo購物網提供
OLAY高效透白光塑淡斑精華光感小白瓶50ml增量裝，momo購物網「618年中大促」活動下殺3.9折。圖／momo購物網提供
品木宣言青春無敵靈芝水組，momo購物網「618年中大促」活動價2,900元。圖／momo購物網提供
品木宣言青春無敵靈芝水組，momo購物網「618年中大促」活動價2,900元。圖／momo購物網提供
Acer A515-55G 15.6吋獨顯輕薄筆電，momo購物網「618年中大促」活動價18,900元。圖／momo購物網提供
Acer A515-55G 15.6吋獨顯輕薄筆電，momo購物網「618年中大促」活動價18,900元。圖／momo購物網提供

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