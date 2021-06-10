聽新聞
test
0:00 / 0:00
你退端午雙鐵票，換家人吃冰！台南「南泉」要送200碗芒果冰
在疫情影響下，遊子雖然很想念台南的美食，但今年端午暫時不能回家，為了撫慰學生與家人相思之情，「南泉冰菓室」推出新活動，北漂學子退端午返鄉雙鐵票，在台南的家人出示退票憑證圖檔，有機會免費外帶一碗冰，每日贈送數量為10碗，共計要送出200碗芒果奶蓋布丁冰，即日起到至06/30都有機會兌換。
位於台南安平區運河的人氣店「南泉冰菓室」，平時不定時舉辦活動回饋顧客，這次因疫情影響，許多在北部讀書的學生忍住思鄉之情，主動退端午連假雙鐵車票，齊心保護南部家人。
為了回覆遊子愛故鄉的心情，「南泉冰菓室」表示，即日起到06/30日前，凡是在北部求學且端午退票暫不回台南的學生，家人可出示該生退雙鐵車票憑證圖檔（票券需為06/07–06/14，端午返鄉週期內），家人就有機會獲得芒果奶蓋布丁冰一碗（原價190元整，限換一碗），每日限量10碗送完為止，即日起到至06/30止，共要送出200碗回饋台南粉絲。
此外，「南泉冰菓室」近日也推出免下車外帶服務，提醒熱愛芒果冰的粉絲外帶務必保持安全距離，勿造成群聚排隊。詳細資訊可上粉絲團查詢，以店家現場實際公告為準。
●活動辦法
家人出示憑端午連假雙鐵退票證明憑證照片，經店家確認後，有機會免費獲得一碗冰
出示方法：原06/07–06/14端午返鄉時節期間，學生原訂返回台南之退票圖片檔
贈品內容：芒果奶蓋布丁冰一碗（原售價190元整）
每日數量：一日贈送數量為10碗，每日限量送完為止
兌換時間：即日起到至06/30止
活動資訊僅供參考，以店家外帶現場實際公告為準
●哪裡吃
南泉冰菓室
地址：台南市安平區安平路270號
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言