你退端午雙鐵票，換家人吃冰！台南「南泉」要送200碗芒果冰

在疫情影響下，遊子雖然很想念台南的美食，但今年端午暫時不能回家，為了撫慰學生與家人相思之情，「南泉冰菓室」推出新活動，北漂學子退端午返鄉雙鐵票，在台南的家人出示退票憑證圖檔，有機會免費外帶一碗冰，每日贈送數量為10碗，共計要送出200碗芒果奶蓋布丁冰，即日起到至06/30都有機會兌換。

位於台南安平區運河的人氣店「南泉冰菓室」，平時不定時舉辦活動回饋顧客，這次因疫情影響，許多在北部讀書的學生忍住思鄉之情，主動退端午連假雙鐵車票，齊心保護南部家人。

為了回覆遊子愛故鄉的心情，「南泉冰菓室」表示，即日起到06/30日前，凡是在北部求學且端午退票暫不回台南的學生，家人可出示該生退雙鐵車票憑證圖檔（票券需為06/07–06/14，端午返鄉週期內），家人就有機會獲得芒果奶蓋布丁冰一碗（原價190元整，限換一碗），每日限量10碗送完為止，即日起到至06/30止，共要送出200碗回饋台南粉絲。

此外，「南泉冰菓室」近日也推出免下車外帶服務，提醒熱愛芒果冰的粉絲外帶務必保持安全距離，勿造成群聚排隊。詳細資訊可上粉絲團查詢，以店家現場實際公告為準。

●活動辦法

家人出示憑端午連假雙鐵退票證明憑證照片，經店家確認後，有機會免費獲得一碗冰

出示方法：原06/07–06/14端午返鄉時節期間，學生原訂返回台南之退票圖片檔

贈品內容：芒果奶蓋布丁冰一碗（原售價190元整）

每日數量：一日贈送數量為10碗，每日限量送完為止

兌換時間：即日起到至06/30止

活動資訊僅供參考，以店家外帶現場實際公告為準

●哪裡吃

南泉冰菓室