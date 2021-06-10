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墨西哥版「浪流連」！彩色骷髏變身手上潮物選

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
墨西哥街頭流浪樂隊（Mariachi）的熱情、狂野，成為新款RED Skull腕表的設計靈感。圖 / Bomberg Watch提供。
墨西哥街頭流浪樂隊（Mariachi）的熱情、狂野，成為新款RED Skull腕表的設計靈感。圖 / Bomberg Watch提供。

居家時間持續延長，讓人太想旅行去遠方。台灣知名樂團茄子蛋曾有金曲「浪流連」，而現在Bomberg Watch炸彈表則有一枚BB-01 Auto Mariachi RED Skull腕表，從墨西哥流浪樂團得到靈感，結合彩色設計骷髏頭，化身南美版「浪流連」手上潮物！

墨西哥街頭流浪樂隊（Mariachi）的成員常身著華麗的墨西哥服飾、頭戴寬邊圓帽，透過樂器，在抒情、哀傷、狂野間徘徊，不時散發歡樂的南美情趣。BB-01 Auto Mariachi RED Skull於是選擇熱情的火紅色骷髏當成表款主視覺、並以彩色細節妝點；43毫米的表殼側邊再經立體雕花，並使用機械自動上鍊機芯，加上時、分、秒針也賦予不同形狀，遞傳了南美洲的熱情浪漫。

如果喜歡彩色斑斕的視覺，Ball Watch波爾表則回歸經典。新款Engineer Master II Diver Chronometer不只有瑞士天文台認證、300米防水，夜光或低光源時，還可一窺面盤中使用的36支自體發光微型氣燈，散發螢光色的綠、藍、黃、粉紅、白色，像是夜間的七彩霓虹燈，清楚讀時。

表款並推出預購優惠價，由即日起至2021年7月14日為止，預定配送日期則為2021年10至11月間，詳情可洽：https://shop.ballwatch.ch/tw/emiidivercosc

Bomberg Watch BB-01 Auto Mariachi RED Skull腕表，57,800元。圖 / Bomberg Watch提供。
Bomberg Watch BB-01 Auto Mariachi RED Skull腕表，57,800元。圖 / Bomberg Watch提供。
Ball Watch Engineer Master II Diver Chronometer腕表，在7月14日前在官網將享有優惠預訂價格。圖 / 波爾表提供。
Ball Watch Engineer Master II Diver Chronometer腕表，在7月14日前在官網將享有優惠預訂價格。圖 / 波爾表提供。
Ball Watch新款Engineer Master II Diver Chronometer不只有瑞士天文台認證、300米防水，夜光或低光源時，還可一窺面盤中使用的36支自體發光微型氣燈。圖 / 波爾表提供。
Ball Watch新款Engineer Master II Diver Chronometer不只有瑞士天文台認證、300米防水，夜光或低光源時，還可一窺面盤中使用的36支自體發光微型氣燈。圖 / 波爾表提供。
表殼側邊也有花紋與骷髏裝飾，傳遞南美洲的魔幻風情。圖 / Bomberg Watch提供。
表殼側邊也有花紋與骷髏裝飾，傳遞南美洲的魔幻風情。圖 / Bomberg Watch提供。

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