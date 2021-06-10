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獨／40年「北平稻香村」停業　烤鴨、酸菜鍋成絕響

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
北平稻香村。圖／擷取自GOOGLE MAP
北平稻香村。圖／擷取自GOOGLE MAP

疫情而停業的老店又一間！位於台北和平東路上的40餘年老字號「北平稻香村」，近日傳出已經正式停業，且已經有工人進駐清理現場的照片，令網友們感到惋惜。

在地屹立超過40年的北平稻香村，採雙層樓的空間規劃，店內提供有北平烤鴨、京都排骨、牛肉蒸餃、生菜蝦鬆等諸多料理，亦提供沙茶魚頭鍋、酸菜白肉鍋等暖身料理，由於價格合理、用料實在，因此累積有眾多死忠客戶，傳統的中式裝潢，也讓用餐環境帶來復古的氛圍。在GOOGLE評論上，累積有近600則的評論，平均達3.9顆星。

近日北平稻香樓傳出永久停業的訊息，同時也可見到工人於現場施工的照片。有網友留言表示「詢問工人，應該是因為不敵疫情永久歇業了，可惜了40年的好味道與老味道」。記者實際電話詢問相關細節，店面已經無人接聽電話。

新冠肺炎疫情目前持續造成餐飲業重創。除了北平稻香村之外，樂尼尼集團、香雞城、油庫口麵線（漢生店）、孔陵一隻雞、菊元日本料理等多間餐廳，近期也都傳出停業的訊息。

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