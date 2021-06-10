許路兒度假風也太美 LOEWE進化大象編織包可愛炸了
IG圖片張張皆美的許路兒，在疫情爆發前放上了令人嚮往的度假風美圖，她寫道「在巷弄間尋覓度假氛圍，覺得該來個小旅行啦」，雖然出遊之夢看來還要延宕許久，但她拍的照片呼應了LOEWE Paula’s Ibiza的風格，也散發慵懶迷人的氣息，品牌的草編包款也再進化，結合受歡迎的大象圖樣，上市全新的大象造型編織手提包。
LOEWE全新的大象造型酒椰葉纖維手提籃，融會了品牌經典編織提籃，以及融化人心的動物包款造型，結合兩大LOEWE人氣元素，打造萌度百分百的獨特款式。除了酒椰葉材質外，另有Anagram Logo緹花系列的全新圖案，大容量的實用搭配令人無法招架的可愛大象，是十足搶眼的單品，今年20歲、日本男團INTERSECTION成員的日美混血男歌手慶怜，就搶先選搭，擺拍俏皮姿態。
2021 Paula’s Ibiza還有搶眼的鳳梨包款，以及編織水母、章魚等可愛吊飾，創造出濃郁的夏日濱海風情，讓人感受島嶼悠閒的寫意，運用色彩飽滿的單品來表現逃離現實的歡快，服裝以漸層紮染、月相圖騰為主，也融入鸚鵡、蜥蜴、貝殼和水彩畫等視覺效果，打造魔幻的仲夏風情。
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