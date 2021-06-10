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辣媽采詩芸性感跳鋼管 下一秒扮小孩大鬧豪宅玩反差萌

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蔡詩芸配戴HUBLOT Big Bang系列One Click腕表。圖／宇舶表提供
蔡詩芸配戴HUBLOT Big Bang系列One Click腕表。圖／宇舶表提供

蔡詩芸睽違了5年、籌備多時專輯「SKY」，在5月發行，遇到疫情升溫，許多通告取消。不過這位熱愛音樂的辣媽在家沒有因此荒廢，透過社群陪伴粉絲度過居家防疫的日子。近日蔡詩芸在自己IG的限時動態，發了許多趣味的TikTok影片，除了有鋼管辣舞展現令人驚嘆的身材與體能，還有療癒人心的嬰兒撒嬌聲音。她在中間錄了一段大鬧在家好無聊的搞笑TikTok，戴著墨鏡與鑽表坐在嬰兒玩具堆中rap，還騎小孩的迷你汽車在家繞。這個「大小孩」的反差萌，讓人忍不住注意到她手上搶眼的鑽表。

這枚白色鑽表來自王陽明夫婦愛牌宇舶表（HUBLOT），高級運動風格的的設計，深具潮流氣息，是品牌2005年推出以來最受歡迎的系列之一，不僅嘻哈女王蔡詩芸愛戴，也深受許多國外音樂巨星的喜愛。蔡詩芸配戴的皇金款，定價近85萬元，對於大量收藏之名腕表的王陽明夫婦來說應該不算特別昂貴。這款鑲鑽女表更配有Hublot獨家專利設計的One Click單鍵快拆式表帶替換系統，輕觸按鍵就能快速更換表帶，讓配戴者能隨心所欲享受穿搭風格的樂趣。

蔡詩芸配戴的HUBLOT Big Bang系列39毫米皇金與白色陶瓷One Click腕表，84萬7,000元。圖／宇舶表提供
蔡詩芸配戴的HUBLOT Big Bang系列39毫米皇金與白色陶瓷One Click腕表，84萬7,000元。圖／宇舶表提供
蔡詩芸在IG限動配戴HUBLOT Big Bang系列One Click腕表。圖／取自IG @dizzydizzo
蔡詩芸在IG限動配戴HUBLOT Big Bang系列One Click腕表。圖／取自IG @dizzydizzo
蔡詩芸在IG限動配戴HUBLOT Big Bang系列One Click腕表。圖／取自IG @dizzydizzo
蔡詩芸在IG限動配戴HUBLOT Big Bang系列One Click腕表。圖／取自IG @dizzydizzo

蔡詩芸

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