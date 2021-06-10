居家防疫必備！家樂福夏日國際啤酒季推130款人氣啤酒

疫情三級警戒再度延長，不只上班族壓力持續增加，在家照顧學齡兒童的家長們也亟需舒壓。隨著6月正式進入夏季，除了吃冰消暑外，來杯沁涼的啤酒與三五好友線上視訊開趴也是個好選擇。

家樂福不畏疫情影響，宣布推出「夏日國際啤酒季」，引進國內外超過10國共130款人氣啤酒，其中超過10款為家樂福獨家首次登場，包含由經典調酒Mojito的配方為發想概念，選用歐系啤酒花及優質大麥芽，搭配獨家雙酵母發酵技法，釀製出風味純淨、酒體醇冽的10%高酒精拉格啤酒「台啤特釀魔性莫西多」，在全台家樂福、頂好門市限定販售；以及臺虎精釀推出與「拍謝少年」聯名設計的「臺虎精釀嗨口味皮爾森啤酒」、「臺虎精釀虎虎蔘風激能啤酒」等令人驚喜的新風味。

在進口啤酒部分，獨家新品推薦以高酒精濃度著稱的「比利時杜瓦啤酒」，強調酵母風味帶出水果香的口感，還有「SKYY晴空微氣泡酒」，是酒精度僅4%低酒精水果啤酒；另外，以英國愛爾啤酒為主，與音樂界著名的英國音響品牌推出「蘇格蘭MARSHALL啤酒FULL STACK IPA/JIM'S TREBLE」，讓民眾在家也可獨自搖滾暢快。此外，也有來自德國、荷蘭、日本、捷克、墨西哥、捷克、丹麥、美國等不同特色風味。

即日起至6月22日期間，家樂福夏日國際啤酒季單筆購買啤酒系列商品滿299元贈30元現金折價劵，不限會員滿299元以上加購白蘭氏蜆精系列還可現折50元。另外，搭配暢快的啤酒，零食絕不能少，家樂福獨家新款上市超過數十種零食，活動期間同步推出單筆購買指定零食商品家樂福會員紅利點數20倍送。