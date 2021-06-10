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居家防疫必備！家樂福夏日國際啤酒季推130款人氣啤酒

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
即日起至6月22日期間，家樂福推出「夏日國際啤酒季」，單筆購買啤酒系列商品滿299元贈30元現金折價劵。圖／家樂福提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
即日起至6月22日期間，家樂福推出「夏日國際啤酒季」，單筆購買啤酒系列商品滿299元贈30元現金折價劵。圖／家樂福提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

疫情三級警戒再度延長，不只上班族壓力持續增加，在家照顧學齡兒童的家長們也亟需舒壓。隨著6月正式進入夏季，除了吃冰消暑外，來杯沁涼的啤酒與三五好友線上視訊開趴也是個好選擇。

家樂福不畏疫情影響，宣布推出「夏日國際啤酒季」，引進國內外超過10國共130款人氣啤酒，其中超過10款為家樂福獨家首次登場，包含由經典調酒Mojito的配方為發想概念，選用歐系啤酒花及優質大麥芽，搭配獨家雙酵母發酵技法，釀製出風味純淨、酒體醇冽的10%高酒精拉格啤酒「台啤特釀魔性莫西多」，在全台家樂福、頂好門市限定販售；以及臺虎精釀推出與「拍謝少年」聯名設計的「臺虎精釀嗨口味皮爾森啤酒」、「臺虎精釀虎虎蔘風激能啤酒」等令人驚喜的新風味。

在進口啤酒部分，獨家新品推薦以高酒精濃度著稱的「比利時杜瓦啤酒」，強調酵母風味帶出水果香的口感，還有「SKYY晴空微氣泡酒」，是酒精度僅4%低酒精水果啤酒；另外，以英國愛爾啤酒為主，與音樂界著名的英國音響品牌推出「蘇格蘭MARSHALL啤酒FULL STACK IPA/JIM'S TREBLE」，讓民眾在家也可獨自搖滾暢快。此外，也有來自德國、荷蘭、日本、捷克、墨西哥、捷克、丹麥、美國等不同特色風味。

即日起至6月22日期間，家樂福夏日國際啤酒季單筆購買啤酒系列商品滿299元贈30元現金折價劵，不限會員滿299元以上加購白蘭氏蜆精系列還可現折50元。另外，搭配暢快的啤酒，零食絕不能少，家樂福獨家新款上市超過數十種零食，活動期間同步推出單筆購買指定零食商品家樂福會員紅利點數20倍送。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣在地品牌新款啤酒，從口味到包裝都創意無限。圖／家樂福提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣在地品牌新款啤酒，從口味到包裝都創意無限。圖／家樂福提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SKYY晴空微氣泡酒，是酒精度僅4%低酒精水果啤酒。圖／家樂福提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SKYY晴空微氣泡酒，是酒精度僅4%低酒精水果啤酒。圖／家樂福提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
與音樂界著名的英國音響品牌合作推出的蘇格蘭MARSHALL啤酒FULL STACK IPA/JIM'S TREBLE。圖／家樂福提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
與音樂界著名的英國音響品牌合作推出的蘇格蘭MARSHALL啤酒FULL STACK IPA/JIM'S TREBLE。圖／家樂福提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
家樂福獨家新款上市超過數十種零食，於啤酒季活動期間同步推出單筆購買指定零食商品家樂福會員紅利點數20倍送。圖／家樂福提供
家樂福獨家新款上市超過數十種零食，於啤酒季活動期間同步推出單筆購買指定零食商品家樂福會員紅利點數20倍送。圖／家樂福提供

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