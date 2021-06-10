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箭在弦上 OMEGA X 東京奧運 讓歷史與美好同步成真

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
海馬Planet Ocean「東京2020」限量版腕表的「棒棒糖」紅色指針，令人聯想到日本國旗的「日之丸」。圖 / OMEGA提供。
海馬Planet Ocean「東京2020」限量版腕表的「棒棒糖」紅色指針，令人聯想到日本國旗的「日之丸」。圖 / OMEGA提供。

雖然因疫情延遲，東京奧運仍將在2021年的夏日、勇健登場。瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）再度擔任大會官方指定時計，除提供總計400公噸的精密儀器設備，並將推出三款以2020東京奧運為主題的海馬系列（Seamaster）的Aqua Terra、Seamaster Planet Ocean，以及Seamaster Diver限量腕表，見證頂尖運動員改寫紀錄的夢幻時光。

今年歐米茄預計將投入530名計時員和現場專業人員、900位經培訓的志願者、350個計分板、85個公眾計分板，以及200公里纜線和光纖，而這正展現了品牌自1932年以來擔任奧運官方時計29次的豐富經驗。雖然歐米茄以製造精密風格時計聞名，但奧運中的眾多科技設備，同樣與歐米茄所提供的專業技術息息相關。

例如與揚聲器連結的電子起步槍（The Electronic Starting Pistol），透過同步的閃光與脈衝，改善傳統起步槍的缺點、提升了公平性；設立於短跑、跨欄終點線的光感應攝影終點攝影機（Scan’O’Vision MYRIA ）每秒可拍攝10,000幅照片，是歐米茄歷史上最高科技的終點攝影機，也是輔助賽事評判的重要幫手；同時歐米茄使用的量子計時器（Quantum Timer）其分辨率可達百萬分之一秒，準確度較以往設備提升五倍；於此同時，歐米茄為宣傳與東京奧運會合作的廣告更別具日本風貌，將腕表與藝伎、富士山、代表長壽的鶴分別結合，逸趣橫生。

三款以2020東京奧運為主題的海馬系列（Seamaster）腕表中，海馬Aqua Terra「東京2020」限量版腕表為本系列帶來首個陶瓷表盤，其拋光藍色飾面並以雷射刻出東京2020年奧運會會徽，搭載歐米茄8900大師天文台認證機芯、限量2,020只；海馬Planet Ocean「東京2020」限量版腕表則具有潔白視覺，特色之一為白色陶瓷錶圈環設有歐米茄Liquidmetal™潛水刻度，獨特的「棒棒糖」中央秒針，更令人聯想到日本國旗上「日之丸」的紅色，誠神來一筆。

第三款海馬潛水300米「東京2020」腕表，藍色陶瓷表圈則設有白色琺瑯潛水刻度，表款並使用8800同軸擒縱機芯，並通過瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）認證，限量2,020只。300米的防水深度，則似預告比賽中廣受好評的跳水（Diving）大賽，且看各國傑出選手們在空中畫出完美優曲線後一躍而下，讓珍貴紀錄與美好時光、同步成真。

OMEGA形象廣告中，奮力奔馳的競賽選手們化成了飛鶴、輕快飛躍向前。圖 / OMEGA提供。
OMEGA形象廣告中，奮力奔馳的競賽選手們化成了飛鶴、輕快飛躍向前。圖 / OMEGA提供。
OMEGA 海馬潛水300米「東京2020」腕表，表款並使用8800同軸擒縱機芯，並通過瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）認證，限量2,020只，價格店洽。圖 / OMEGA提供。
OMEGA 海馬潛水300米「東京2020」腕表，表款並使用8800同軸擒縱機芯，並通過瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）認證，限量2,020只，價格店洽。圖 / OMEGA提供。
在終點線使用四個光電池並整合至同一個單位中，因而能檢測到更多的人體動態模式，精確也精密紀述事實。圖 / OMEGA提供。
在終點線使用四個光電池並整合至同一個單位中，因而能檢測到更多的人體動態模式，精確也精密紀述事實。圖 / OMEGA提供。
歐米茄設立於終點的光感應攝影終點攝影機（Scan’O’Vision MYRIA ）每秒可拍攝10,000幅照片，是輔助賽事評判的重要幫手。圖 / OMEGA提供。
歐米茄設立於終點的光感應攝影終點攝影機（Scan’O’Vision MYRIA ）每秒可拍攝10,000幅照片，是輔助賽事評判的重要幫手。圖 / OMEGA提供。
日本藝妓用以表演的摺扇、對比上8801同軸擒縱機芯，一柔一剛，在OMEGA廣告形象中呈現了鮮明反差。圖 / OMEGA提供。
日本藝妓用以表演的摺扇、對比上8801同軸擒縱機芯，一柔一剛，在OMEGA廣告形象中呈現了鮮明反差。圖 / OMEGA提供。
游泳指示燈和游泳觸摸板，讓即時查看結果、選手自行停止計時，帶來更好的量測與檢視可能。圖 / OMEGA提供。
游泳指示燈和游泳觸摸板，讓即時查看結果、選手自行停止計時，帶來更好的量測與檢視可能。圖 / OMEGA提供。
海馬Aqua Terra「東京2020」限量版腕表為本系列帶來首個陶瓷表盤，其拋光藍色飾面並以雷射刻出東京2020年奧運會會徽。圖 / OMEGA提供。
海馬Aqua Terra「東京2020」限量版腕表為本系列帶來首個陶瓷表盤，其拋光藍色飾面並以雷射刻出東京2020年奧運會會徽。圖 / OMEGA提供。
與揚聲器連結的電子起步槍（The Electronic Starting Pistol），透過同步的閃光與脈衝，改善傳統起步槍的缺點、提升了公平性。圖 / OMEGA提供。
與揚聲器連結的電子起步槍（The Electronic Starting Pistol），透過同步的閃光與脈衝，改善傳統起步槍的缺點、提升了公平性。圖 / OMEGA提供。

東京奧運 腕表

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