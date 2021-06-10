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涼感科技加持！夏季居家、運動穿搭都不可少

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO女裝AIRism棉質圓領T恤390元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女裝AIRism棉質圓領T恤390元。圖／UNIQLO提供

夏日炎炎，氣溫直升，讓人無法再層疊式的搭配，因此每到這個季節，以涼感機能為訴求的服飾、內著或運動裝備都會熱賣，除了真能有效降溫，更適合近日因為疫情，不得不長時間居家時穿搭，讓整日都能維持舒適感。

【居家穿搭一件都不能少】

談到涼感內搭，就不能不提到UNIQLO的招牌AIRism科技，幾乎是人手一件，夏季上班族們的「是日救星」。因為，採用了高科技Cupra纖維，極細特殊編織法加上透氣孔洞，因此提供涼感、吸汗、快乾、吸濕、除臭、彈性、親膚等特色，所以歷年人氣不衰。近年，除了內著之外，UNIQLO還延伸使用於可抗UV圓領T恤；甚至之後將上市的Mame Kurogouchi設計師聯名系列，都能看到AIRism科技運用。而在居家穿著能有感降溫的還包括Peach John的涼感睡衣，利用立體凹凸的棉質泡泡紗，達到透氣性不黏附肌膚，即使流汗也能維持清爽膚觸。

專業運動品牌UNDER ARMOUR則針對跑者，開發出UA ISO-CHILL涼感科技。圖／UNDER ARMOUR提供
專業運動品牌UNDER ARMOUR則針對跑者，開發出UA ISO-CHILL涼感科技。圖／UNDER ARMOUR提供

【涼感科技加持事半功倍】

無論是居家運動還是上健身房，有了涼感裝備的加持，也可讓費力的運動效果，事半功倍。像是adidas有專為為炎熱氣候而生的HEAT.RDY機能運動服飾，今年新款再升級，除內層吸濕、外層排汗，布料延展更具彈性、抗撕拉，更穩定支撐，伸展型大動作也不受限制。像是女款的運動T恤，使用雙面圓編格紋針織技術，內層加大汗水吸收面積，外層多角度格紋設計還能加速排汗，成就全方位的涼爽穿著體驗。

而專業運動品牌UNDER ARMOUR則有針對跑者，開發出UA ISO-CHILL涼感科技，以特殊纖維與織法設計，搭配防曬品中常見的二氧化鈦成分打造涼感織線。所以製成衣物時，使接觸皮膚時均勻散發熱氣，降低體感溫度。台灣品牌MOLLIFIX就以彈性舒適涼感CoolBest®纖維材質面料，針對女性消費者研發出SPORTY系列運動背心，具備了吸濕排汗、速乾不黏膩特色，有助於保持涼爽的穿著感受。

Peach John凉感舒適成套睡衣1,990元。圖／Peach John提供
Peach John凉感舒適成套睡衣1,990元。圖／Peach John提供

adidas HEAT.RDY系列女裝運動T恤1,490元。圖／adidas提供
adidas HEAT.RDY系列女裝運動T恤1,490元。圖／adidas提供

MOLLIFIX SPORTY系列運動背心1,480元。圖／MOLLIFIX提供
MOLLIFIX SPORTY系列運動背心1,480元。圖／MOLLIFIX提供

UA ISO-CHILL涼感科技系列女裝運動背心1,680元。圖／UNDER ARMOUR提供
UA ISO-CHILL涼感科技系列女裝運動背心1,680元。圖／UNDER ARMOUR提供

UNIQLO男裝AIRism棉質背心390元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO男裝AIRism棉質背心390元。圖／UNIQLO提供

品牌 UNIQLO

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