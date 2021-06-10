疫情衝擊！8月登場「2021台灣美食展」停辦

受到新冠肺炎疫情影響，全台大型活動紛紛喊卡。其中原計於8月6日至8月9日於台北世貿展覽館一館舉行的「2021台灣美食展」也於6月10日宣佈停辦。至於預計在11月登場的ITF台北國際旅展，目前仍會持續舉辦。

「2021台灣美食展」乃是結合中央、縣市政府與餐飲業者共同打造的大型展覽，今年原訂以節慶活動為主軸，展現出台灣土地、文化、美食的樣貌，並且延續2019年所推出之「美膳台灣、探索廚藝、美味食光、土地台灣、異國美食、探索廚藝」5大展區策展內容，並將深化「美食講座」和「藝鳴驚人」等專區，並安排互動體驗活動等內容。