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台日友好！Tomod’s特美事、美廉社聯手推抗疫優惠

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
台日友好！Tomod’s特美事、美廉社聯手祭出抗疫優惠。圖／Tomod’s特美事提供
台日友好！Tomod’s特美事、美廉社聯手祭出抗疫優惠。圖／Tomod’s特美事提供

台灣新冠肺炎疫情嚴峻之際，日本及時捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，「台日友好」深深感動全台民眾。為了向日本致謝，三商家購總經理邱光隆聯手三友藥妝總經理水野博史共同宣布Tomod’s特美事、美廉社推出「台日友好」感恩回饋活動，即日起至6月29日Tomod’s特美事會員到全台23間門市購物，結帳時出示facebook、Instagram、LINE等任一活動畫面截圖，單筆消費滿124元即可現折20元，單筆消費滿1,240元可享現折240元，等同8折優惠；美廉社會員至美廉社內購買品名中有含日本二字的指定商品，消費滿124元贈送20元折價券，另19間美廉社 X Tomod’s特美事複合店也加入感謝回饋。

台日優惠買什麼最划算？防疫期間需要長時間配戴口罩，不宜使用太油膩的保養品，推薦Tomod’s特美事獨家品牌、來自日本的「松山油脂」，給肌膚純淨簡約的清潔保養；「Mmark系列」添加天然保濕因子（NMF）胺基酸，打造健康滋潤肌膚；「肌潤卸妝凝膠」可降低卸妝時摩擦，溫和卸除彩妝，「肌潤洗面乳」的乳狀質地可快速搓出濃密細緻泡泡，「肌潤美容液」加強肌膚保水度又不會油膩。

宅在家也可趁機培養料理技能，美廉社的日本山藥、日本風味調味露3倍鰹魚醬油、日本大昌泡菜火鍋高湯、日本METARU中辣咖哩等品名含有日本二字的商品都符合優惠活動；美廉社和Tomod’s特美事複合店內，民眾喜愛的日本進口DHC維他命、日本太陽社玻尿酸美容原液、Sato佐藤勇健好黃帝液D等，都是保養保健首選。

防疫期間居家保養推薦可加強肌膚保水度又不會太過油膩的保養品。圖／Tomod’s特美事提供
防疫期間居家保養推薦可加強肌膚保水度又不會太過油膩的保養品。圖／Tomod’s特美事提供
Tomod’s特美事獨家品牌、來自日本的「松山油脂」，給肌膚純淨簡約的清潔保養。圖／Tomod’s特美事提供
Tomod’s特美事獨家品牌、來自日本的「松山油脂」，給肌膚純淨簡約的清潔保養。圖／Tomod’s特美事提供

美廉社

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