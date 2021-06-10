台日友好！Tomod’s特美事、美廉社聯手推抗疫優惠

台灣新冠肺炎疫情嚴峻之際，日本及時捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，「台日友好」深深感動全台民眾。為了向日本致謝，三商家購總經理邱光隆聯手三友藥妝總經理水野博史共同宣布Tomod’s特美事、美廉社推出「台日友好」感恩回饋活動，即日起至6月29日Tomod’s特美事會員到全台23間門市購物，結帳時出示facebook、Instagram、LINE等任一活動畫面截圖，單筆消費滿124元即可現折20元，單筆消費滿1,240元可享現折240元，等同8折優惠；美廉社會員至美廉社內購買品名中有含日本二字的指定商品，消費滿124元贈送20元折價券，另19間美廉社 X Tomod’s特美事複合店也加入感謝回饋。

台日優惠買什麼最划算？防疫期間需要長時間配戴口罩，不宜使用太油膩的保養品，推薦Tomod’s特美事獨家品牌、來自日本的「松山油脂」，給肌膚純淨簡約的清潔保養；「Mmark系列」添加天然保濕因子（NMF）胺基酸，打造健康滋潤肌膚；「肌潤卸妝凝膠」可降低卸妝時摩擦，溫和卸除彩妝，「肌潤洗面乳」的乳狀質地可快速搓出濃密細緻泡泡，「肌潤美容液」加強肌膚保水度又不會油膩。