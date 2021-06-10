繼賈姬包後再推黛妃包！GUCCI用4細節復刻經典款

繼之前推出復刻當年賈桂琳甘迺迪經典包款的Jackie 1961後，義大利時尚品牌GUCCI近期又即將帶來另一款以傳奇女性命名的系列包款—GUCCI Diana！這款包當初因為英國黛安娜王妃而出名，方正典雅的外觀配上標誌性的竹節提把，非常有代表性。

這款包最早是在1991年誕生，竹節提把靈感源自GUCCI 1947年開創的獨特製包技術，再由工匠悉心篩選的皮革與竹節選料結合打造出古典與現代風格兼具的外型，每一段竹節都是以手工定型與燒製，才能呈現獨一無二的光澤與曲線。當初黛安娜王妃可以說是為這款包著迷不已，無論是穿洋裝、運動服等，她可以用這款包搭配各種造型。