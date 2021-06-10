可愛的好運！梵克雅寶Perlée金珠四葉幸運草甜美上手

輕盈圓潤的金質圓珠，自1920年代開始出現在梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）風格獨具的珠寶中，隨著時代美學的演進與配戴習慣的改變，演繹出多種不同的迷人面貌，風靡全球至今。2008年，梵克雅寶昇華金珠美學，推出獨立的Perlée系列，至今延伸出包括Perlée signature、Perlée diamonds、Perlée clovers、Perlée couleurs及Perlée pearls of gold等多種豐富的變化。如今，品牌迎來6件最新的Perlée sweet clovers四葉幸運珠寶。

早期一直是設計配角的金質圓珠，自1948年起逐漸成為珠寶立體造型的重要設計元素。到了活潑靈動的珠寶設計當道的1960年代，以金珠勾勒的直線或螺旋造型，搭配珍珠和寶石的Twist系列大受歡迎。1960年代末期誕生的Alhambra系列，更讓圍攏幸運圖騰的圓潤金珠展開新的生命。

回歸首款Perlée clovers四葉幸運珠寶的設計美學，Perlée sweet clovers新作以黃K金、白K 金及玫瑰金鑄造，幸運四葉鑄金圖騰點綴不同金質的3款手鐲和3款戒指，手鐲和戒指分別鑲嵌10枚及5枚圖騰，整體風格顯得甜美優雅。雋永的幸運四葉圖騰，由4顆圓鑽圍攏中央一顆金質圓珠，手工多次拋光打磨而成的圓潤金質圓珠，映襯璀燦鑽石，營造細緻光影效果。全新Perlée sweet clovers系列除了單獨配戴，也能與不同設計的Perlée系列混搭配戴，配襯出和諧美感。