快訊

【高端解盲在即／上】國產疫苗為何與內線交易扯不清？高端暴漲暴跌重演基亞夢魘？

疫苗分配混亂！北市衛生局長黃世傑：督導不周 已向柯文哲請辭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

可愛的好運！梵克雅寶Perlée金珠四葉幸運草甜美上手

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Friedrich Neumann短片一幕。圖／梵克雅寶提供
Friedrich Neumann短片一幕。圖／梵克雅寶提供

輕盈圓潤的金質圓珠，自1920年代開始出現在梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）風格獨具的珠寶中，隨著時代美學的演進與配戴習慣的改變，演繹出多種不同的迷人面貌，風靡全球至今。2008年，梵克雅寶昇華金珠美學，推出獨立的Perlée系列，至今延伸出包括Perlée signature、Perlée diamonds、Perlée clovers、Perlée couleurs及Perlée pearls of gold等多種豐富的變化。如今，品牌迎來6件最新的Perlée sweet clovers四葉幸運珠寶。

早期一直是設計配角的金質圓珠，自1948年起逐漸成為珠寶立體造型的重要設計元素。到了活潑靈動的珠寶設計當道的1960年代，以金珠勾勒的直線或螺旋造型，搭配珍珠和寶石的Twist系列大受歡迎。1960年代末期誕生的Alhambra系列，更讓圍攏幸運圖騰的圓潤金珠展開新的生命。

回歸首款Perlée clovers四葉幸運珠寶的設計美學，Perlée sweet clovers新作以黃K金、白K 金及玫瑰金鑄造，幸運四葉鑄金圖騰點綴不同金質的3款手鐲和3款戒指，手鐲和戒指分別鑲嵌10枚及5枚圖騰，整體風格顯得甜美優雅。雋永的幸運四葉圖騰，由4顆圓鑽圍攏中央一顆金質圓珠，手工多次拋光打磨而成的圓潤金質圓珠，映襯璀燦鑽石，營造細緻光影效果。全新Perlée sweet clovers系列除了單獨配戴，也能與不同設計的Perlée系列混搭配戴，配襯出和諧美感。

此次梵克雅寶更特地與Arthur Hoffner、Clement Chia及Friedrich Neumann等3位擅長3D動畫的藝術家及平面設計師合作，以Perlée 系列珠寶為主角，打造一系列輕靈典雅的影像和短片，演繹Perlée珠寶精巧優美的弧線，傳遞金珠珠寶獨有的歡愉配戴感。

Perlée sweet clovers白K金鑲鑽戒指，約21萬4,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée sweet clovers白K金鑲鑽戒指，約21萬4,000元。圖／梵克雅寶提供
Arthur Hoffner短片一幕。圖／梵克雅寶提供
Arthur Hoffner短片一幕。圖／梵克雅寶提供
Perlée sweet clovers玫瑰金鑲鑽手鐲，約45萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée sweet clovers玫瑰金鑲鑽手鐲，約45萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée sweet clovers玫瑰金鑲鑽戒指，約20萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée sweet clovers玫瑰金鑲鑽戒指，約20萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée sweet clovers黃K金鑲鑽戒指，約20萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée sweet clovers黃K金鑲鑽戒指，約20萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée sweet clovers白K金鑲鑽手鐲，約48萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée sweet clovers白K金鑲鑽手鐲，約48萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée sweet clovers手鐲及戒指。圖／梵克雅寶提供
Perlée sweet clovers手鐲及戒指。圖／梵克雅寶提供
Clement Chia短片一幕。圖／梵克雅寶提供
Clement Chia短片一幕。圖／梵克雅寶提供
Perlée sweet clovers黃K金鑲鑽手鐲，約45萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée sweet clovers黃K金鑲鑽手鐲，約45萬8,000元。圖／梵克雅寶提供

珠寶

延伸閱讀

捐千萬美金善款助抗疫！DE BEERS助非洲、印度買疫苗

徐若瑄新照辣秀事業線＋川字肌 混搭ROSÉ廣告款手鍊

從完美主義到5分哲學！許瑋甯仙女下凡登封面

李寶英貴氣登「上流世界」 大名牌百萬真鑽珠寶助陣

相關新聞

涼感科技加持！夏季居家、運動穿搭都不可少

夏日炎炎，氣溫直升，讓人無法再層疊式的搭配，因此每到這個季節，以涼感機能為訴求的服飾、內著或運動裝備都會熱賣，除了真能有...

IKEA指定外送「雞肉丸買一送一」 限定5店高雄人哭哭

最近大家都宅在家，但想用吃美食感受異國風情嗎？IKEA在全台指定5店，即日起至6月15日，只要利用Uber Eats點購...

繼賈姬包後再推黛妃包！GUCCI用4細節復刻經典款

繼之前推出復刻當年賈桂琳甘迺迪經典包款的Jackie 1961後，義大利時尚品牌GUCCI近期又即將帶來另一款以傳奇女性...

台日友好！Tomod’s特美事、美廉社聯手推抗疫優惠

台灣新冠肺炎疫情嚴峻之際，日本及時捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，「台日友好」深深感動全台民眾。為了向日本致謝，三商家購總經...

疫情衝擊！8月登場「2021台灣美食展」停辦

受到新冠肺炎疫情影響，全台大型活動紛紛喊卡。其中原計於8月6日至8月9日於台北世貿展覽館一館舉行的「2021台灣美食展」...

可愛的好運！梵克雅寶Perlée金珠四葉幸運草甜美上手

輕盈圓潤的金質圓珠，自1920年代開始出現在梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）風格獨具的珠寶中，隨著時代美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。