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7-11獨家推「7吋黃金瑪格麗特披薩、單片夏威夷披薩」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN推出單片包裝「御料小館－瑪格莉特風味披薩」、「御料小館－夏威夷風味披薩」，售價皆為49元，目前限定台北、新北地區超過1400間7-ELEVEN門市販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出單片包裝「御料小館－瑪格莉特風味披薩」、「御料小館－夏威夷風味披薩」，售價皆為49元，目前限定台北、新北地區超過1400間7-ELEVEN門市販售。圖／7-ELEVEN提供

宅在家不出門，除了自煮、叫外送之外，也有新選擇。7-ELEVEN看準居家防疫備糧需求，獨家推出3款披薩新品，包括7吋大小的「日本7PREMIUM黃金瑪格麗特披薩」，以及單片包裝「御料小館－瑪格莉特風味披薩」、「御料小館－夏威夷風味披薩」，不論是一家三口的小家庭或是單身小資族都能就近購買，在家覆熱就能輕鬆享用可口披薩。

自2019年起，7-ELEVEN導入由日本生產直輸的7PREMIUM品牌，提供高品質、與日本連線的美味，此次獨家引進的「日本7PREMIUM黃金瑪格麗特披薩」由世界披薩冠軍山本尚德監修，在日本開賣後便擠入銷售前5名排行，口感輕盈的熟成餅皮融合酸甜番茄、濃郁莫札瑞拉起司，透過烤箱加熱就能品嘗到正統拿坡里披薩口味，7吋大小更適合小家庭享用，即日起於雙北、桃園、新竹限定1,400間門市開賣，售價249元。

單身小資族居家想吃披薩也不用愁無人可分擔，7-ELEVEN的御料小館品牌推出單片裝披薩新選擇，除了可於7-ELEVEN微波加熱之外，宅居期間也適合外帶回家使用氣炸鍋或烤箱覆熱，目前限定台北、新北地區超過1400間7-ELEVEN門市販售。

「御料小館－瑪格莉特風味披薩」為義式披薩經典口味，手工桿製餅皮，使用新鮮蕃茄、羅勒葉及濃郁拔絲摩佐瑞拉起司，售價49元；「夏威夷風味披薩」以手工桿製餅皮與主廚特調紅醬，搭配鳳梨、火腿片、摩佐瑞拉起司、切達雙起司，售價49元。上述兩款6月29日前可享御料小館第2件6折優惠。

7-ELEVEN推出「日本7PREMIUM黃金瑪格麗特披薩」，口感輕盈的熟成餅皮融合酸甜番茄、濃郁莫札瑞拉起司，透過烤箱加熱就能品嘗到正統拿坡里披薩口味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「日本7PREMIUM黃金瑪格麗特披薩」，口感輕盈的熟成餅皮融合酸甜番茄、濃郁莫札瑞拉起司，透過烤箱加熱就能品嘗到正統拿坡里披薩口味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出單片包裝「御料小館－瑪格莉特風味披薩」、「御料小館－夏威夷風味披薩」，售價皆為49元，目前限定台北、新北地區超過1400間7-ELEVEN門市販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出單片包裝「御料小館－瑪格莉特風味披薩」、「御料小館－夏威夷風味披薩」，售價皆為49元，目前限定台北、新北地區超過1400間7-ELEVEN門市販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出7吋大小的「日本7PREMIUM黃金瑪格麗特披薩」，即日起於雙北、桃園、新竹限定1,400間門市開賣，售價249元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出7吋大小的「日本7PREMIUM黃金瑪格麗特披薩」，即日起於雙北、桃園、新竹限定1,400間門市開賣，售價249元。圖／7-ELEVEN提供

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