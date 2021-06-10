日韓劇撞包 李寶英《上流世界》、松隆子《大豆田》

近期宅在家追劇救台灣，各類型日、韓也百花齊放，有豪門恩怨灑狗血《我的上流世界》，也有「日劇神編手」坂元裕二的《大豆田永久子與三個前夫》，女主角李寶英、松隆子有志一同搭襯了奢華的FENDI Peekaboo ISeeU包款，展現人設的貴氣品味。

李寶在《我的上流社會》飾演嫁入豪門的女明星，婆婆還在花園養了一隻不願意開屏的孔雀，扮演好媳婦的時光，李寶英穿了2021春夏「倒影反思」系列時裝，服裝的印花宛如窗框投射在窗簾的影子，手上拿著FENDI Peekaboo ISeeU Eastwest包款；此外，她也穿了一件喇叭袖的白色大衣，搭襯聚光燈效果Peekaboo ISeeU中型手袋，展現少奶奶的氣場。