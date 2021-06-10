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日韓劇撞包 李寶英《上流世界》、松隆子《大豆田》

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
李寶英與松隆子在近期播出的戲劇中都選搭FENDI Peekaboo系列包款。圖／取自IG
李寶英與松隆子在近期播出的戲劇中都選搭FENDI Peekaboo系列包款。圖／取自IG

近期宅在家追劇救台灣，各類型日、韓也百花齊放，有豪門恩怨灑狗血《我的上流世界》，也有「日劇神編手」坂元裕二的《大豆田永久子與三個前夫》，女主角李寶英、松隆子有志一同搭襯了奢華的FENDI Peekaboo ISeeU包款，展現人設的貴氣品味。

李寶在《我的上流社會》飾演嫁入豪門的女明星，婆婆還在花園養了一隻不願意開屏的孔雀，扮演好媳婦的時光，李寶英穿了2021春夏「倒影反思」系列時裝，服裝的印花宛如窗框投射在窗簾的影子，手上拿著FENDI Peekaboo ISeeU Eastwest包款；此外，她也穿了一件喇叭袖的白色大衣，搭襯聚光燈效果Peekaboo ISeeU中型手袋，展現少奶奶的氣場。

《大豆田永久子與三個前夫》中的松隆子可能命中缺「田」，選角找來松田龍平、角田晃廣、岡田將生，加上彩蛋級的小田切讓，讓粉絲們看得相當過癮。松隆子在劇中飾演一個建築設計公司的老闆，服裝多半以日系品牌搭襯精品，例如選穿ADORE桃紅色印花長版襯衫、STACCATO奶茶色鞋履，都是日本品牌，手中也拎了Peekaboo包款，展現女企業家的時髦。

FENDI Peekaboo ISeeU Medium，14萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo ISeeU Medium，14萬5,000元。圖／FENDI提供
松隆子穿ADORE桃紅色印花長版襯衫、STACCATO奶茶色鞋履，搭配Peekaboo系列包款。圖／取自IG
松隆子穿ADORE桃紅色印花長版襯衫、STACCATO奶茶色鞋履，搭配Peekaboo系列包款。圖／取自IG
FENDI手工雕花Peekaboo ISeeU，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI手工雕花Peekaboo ISeeU，價格店洽。圖／FENDI提供
李寶英詮釋款FENDI聚光燈效果Peekaboo ISeeU Medium建議售價，14萬8,000元。圖／FENDI提供
李寶英詮釋款FENDI聚光燈效果Peekaboo ISeeU Medium建議售價，14萬8,000元。圖／FENDI提供
李寶英（右1）選穿FENDI春夏系列服裝與FENDI Peekaboo ISeeU Eastwest包款。圖／取自tvN Drama臉書
李寶英（右1）選穿FENDI春夏系列服裝與FENDI Peekaboo ISeeU Eastwest包款。圖／取自tvN Drama臉書
FENDI Peekaboo ISeeU Medium，14萬3,000元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo ISeeU Medium，14萬3,000元。圖／FENDI提供
李寶英身穿FENDI大衣14萬3,000元、搭配聚光燈效果Peekaboo ISeeU Medium建議售價，14萬8,000元。圖／NETFLIX提供
李寶英身穿FENDI大衣14萬3,000元、搭配聚光燈效果Peekaboo ISeeU Medium建議售價，14萬8,000元。圖／NETFLIX提供
李寶英詮釋款FENDI Peekaboo ISeeU Eastwest手袋，價格店洽。圖／FENDI提供
李寶英詮釋款FENDI Peekaboo ISeeU Eastwest手袋，價格店洽。圖／FENDI提供

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