日韓劇撞包 李寶英《上流世界》、松隆子《大豆田》
近期宅在家追劇救台灣，各類型日、韓也百花齊放，有豪門恩怨灑狗血《我的上流世界》，也有「日劇神編手」坂元裕二的《大豆田永久子與三個前夫》，女主角李寶英、松隆子有志一同搭襯了奢華的FENDI Peekaboo ISeeU包款，展現人設的貴氣品味。
李寶在《我的上流社會》飾演嫁入豪門的女明星，婆婆還在花園養了一隻不願意開屏的孔雀，扮演好媳婦的時光，李寶英穿了2021春夏「倒影反思」系列時裝，服裝的印花宛如窗框投射在窗簾的影子，手上拿著FENDI Peekaboo ISeeU Eastwest包款；此外，她也穿了一件喇叭袖的白色大衣，搭襯聚光燈效果Peekaboo ISeeU中型手袋，展現少奶奶的氣場。
《大豆田永久子與三個前夫》中的松隆子可能命中缺「田」，選角找來松田龍平、角田晃廣、岡田將生，加上彩蛋級的小田切讓，讓粉絲們看得相當過癮。松隆子在劇中飾演一個建築設計公司的老闆，服裝多半以日系品牌搭襯精品，例如選穿ADORE桃紅色印花長版襯衫、STACCATO奶茶色鞋履，都是日本品牌，手中也拎了Peekaboo包款，展現女企業家的時髦。
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