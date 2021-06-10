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金正恩再現身！「金小胖」熱愛款三度曝光原來是這枚！
全世界政治名人的舉動除具有跨國境影響力，連帶身上配件、精品也讓人更加留意。北韓領導人金正恩向來以強勢作風吸引全亞洲目光，近日神隱多時後再度亮相發表新照片，根據外媒報導，除了身形略為消瘦，他手上的萬國表（IWC）也意外成注目焦點。
由於金正恩在1996年曾前往瑞士留學，而高級鐘表正是毫不遜色於觀光的瑞士重點產業，或讓金正恩耳濡目染，對手表具有不亞於奢侈精品的認知與喜好。日前6月8日公佈的照片中，他配戴的IWC波濤菲諾（Portofino）腕表並非首度曝光，過往在2020年10月10日勞動黨成立75周年閱兵大會、2019年7月25日視察短程彈道飛彈發射時都曾配戴同一表款，可見他對表款的喜愛程度。
瑞士高級運動表品牌IWC自1868年成立於瑞士德語區的沙夫豪森（Shauffhausen）小鎮，品牌並以被收藏家暱稱為「大飛」的大飛行員Big Pilot腕表最為膾炙人口；而金正恩手上配戴的Portofino系列也是品牌長青系列之一，並以度假勝地Portofino小鎮為名、延伸出1950年代「美好生活（Dolce Vita）」的浪漫聯想。
事實上，金正恩的品味不僅限於大眾所知領域，2017年四月底他曾和時任南韓總統文在寅會面，也曾為媒體發現他手上配戴一款Movado Museum Classic腕表。Movado是瑞士創立於1881年的品牌之一，而金正恩當時配戴的表款是一枚女款31毫米石英款式並經黑色PVD處理。以金正恩頗具「份量」的手腕和政治狂人印象，卻配戴上相對纖細幼小的女表，只能說：金小胖真的讓人猜不透啊！
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