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最好的美白方式就是宅在家！參考迪麗熱巴養出牛奶肌
來自新疆的大陸人氣女星迪麗熱巴不只擁有立體五官，一身雪白肌膚也讓人非常羨慕。日前她出席騰訊舉辦的活動，穿上寶藍色天鵝絨禮服展現優雅貴氣風，宛如公主的浪漫造型超搶眼，而禮服的顏色讓她的膚色看來又更白，也像是真人版的搪瓷娃娃。應該有不少人會想問，到底要怎麼做才能像她一樣白？其實最近因為新冠肺炎疫情的關係，大家待在家時間變多，不妨就趁此機會，用對方式養出一身雪白肌吧！
之前迪麗熱巴受訪時就曾透露，自己如果沒有工作，最好的美白法就是「待在家不出門」，這點相信我們現在很容易就辦得到。不出門也就表示不讓肌膚暴露在紫外線下，這也呼應了「防曬是美白第一步」的基本概念。
另外，飲食也是一大重點，迪麗熱巴也曾表示自己會攝取大量蔬果，而維生素C成分有助抑制皮膚「酪胺酸酶」的活性，防止酪胺酸酶活性被催化，減少黑色素形成。所以待在家的時間可以多多攝取芭樂、奇異果、柑橘類和羽衣甘藍、甜椒、白綠花椰菜等高維生素C蔬果。
做到以上兩點再搭配基本的美白保養品，以及多喝水、固定運動、保持正常作息維持良好的新陳代謝，透過內外兼顧的方式，不只可以好好利用目前宅在家的時間，也能充分照顧好自己的肌膚，一舉兩得！
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