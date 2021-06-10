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楊丞琳帥起來真的就沒李榮浩的事了！詮釋台帥風服裝形象大片

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
楊丞琳再度與平價服飾品牌合作，並親自詮釋系列形象大片。圖／PAZZO提供
楊丞琳再度與平價服飾品牌合作，並親自詮釋系列形象大片。圖／PAZZO提供

日前低調度過37歲生日的楊丞琳，再度與平價服飾品牌PAZZO合作，推出RE：MORE REAL系列，延續了過去中性及運動感元素。因此在全新的系列形象中，楊丞琳不只是親自詮釋新品，還擺出超有姿態的神情與動作，讓粉絲也忍不住直呼「真的超帥！」

在這系列形象中，楊丞琳分別演繹了5款造型，不以甜美為賣點，而是呈現自然不做作的魅力。尤其是褲裝的穿搭，寬版輪廓加上簡約設計，以及腳踩涼鞋的造型，沒有多餘裝飾，展現了瀟灑「漂撇」的魅力，根本就是女版台帥風。不僅如此，楊丞琳跟上一次聯名一樣，依舊嘗試了小露纖腰展示了帶有「more or less」字樣織帶的內衣邊緣，創造微性感Look。抑或是以長襯衫式洋裝，搭配白色短袖T恤，對著鏡頭擺出超跩神情，讓人感受到天后強大氣場，整個就帥出新高度。

這次與PAZZO合作的系列，以RE:MORE REAL的主題回歸，其中的「R」代表楊丞琳的英文名字Rainie；E代表Evolution進化，「RE」則有重置、回到原點的涵義。象徵了楊丞琳21年前出道，並不斷進化、蛻變，發展成為全方位明星，卻還能保留初心。所以運用了這樣概念，在細節、剪裁及布料的選用、設計也更加進化。其中包括字母刺繡T恤、春夏款短袖西裝套裝及品牌織帶BRA TOP與緊身褲，還有PAZZO熱銷的MORE REAL顯瘦開岔長腿褲。色系添入了明亮且低飽和的顏色，看起來更加清爽又保有個性的風格態度。

楊丞琳再度與平價服飾品牌合作，並親自詮釋系列形象大片。圖／PAZZO提供
楊丞琳再度與平價服飾品牌合作，並親自詮釋系列形象大片。圖／PAZZO提供

楊丞琳再度與平價服飾品牌合作，並親自詮釋系列形象大片。圖／PAZZO提供
楊丞琳再度與平價服飾品牌合作，並親自詮釋系列形象大片。圖／PAZZO提供

楊丞琳再度與平價服飾品牌合作，並親自詮釋系列形象大片。圖／PAZZO提供
楊丞琳再度與平價服飾品牌合作，並親自詮釋系列形象大片。圖／PAZZO提供

楊丞琳再度與平價服飾品牌合作，並親自詮釋系列形象大片。圖／PAZZO提供
楊丞琳再度與平價服飾品牌合作，並親自詮釋系列形象大片。圖／PAZZO提供

楊丞琳再度與平價服飾品牌合作，並親自詮釋系列形象大片。圖／PAZZO提供
楊丞琳再度與平價服飾品牌合作，並親自詮釋系列形象大片。圖／PAZZO提供

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