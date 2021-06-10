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現省300！晶華「龍蝦餐69折」　寒沐便當升級又降價

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
礁溪寒沐酒店推出的日式雙人分享餐，原價599元，加購價499元。圖／礁溪寒沐提供
礁溪寒沐酒店推出的日式雙人分享餐，原價599元，加購價499元。圖／礁溪寒沐提供

為了增添民眾居家防疫用餐的奢華感，台北晶華酒店即日起推出「加拿大龍蝦季」活動，一共有日式龍蝦極品天丼、粵式上湯龍蝦伊府麵等5款龍蝦料理新品，口味跨越中、日、義、泰等不同菜系，6月11日前預定，還可享69折優惠，現省300元。另外「礁溪寒沐酒店」也針對旗下外帶便當升級並降價，還可享日式雙人分享餐盒加購優惠。

晶華於日前所上線的晶華美食到你家Take Regent Home美食訂購平台，推出加拿大龍蝦季活動，選用來自北美大西洋海域的龍蝦為主角，推出5款新品料理。其中「粵式上湯龍蝦伊府麵」將龍蝦與廣式伊麵相互結合，藉由雞高湯、蠔油之間的組合，帶來鮮美海味。「川式麻婆龍蝦燴飯」則是以日本料理名廚陳建一客座時帶來的招牌料理為基礎，藉由各種辛香料調製的麻婆醬帶出龍蝦滋味。

除此之外，還有視覺感強烈的「日式龍蝦極品天丼」，以及帶有東南亞風采的「泰式黃金咖哩龍蝦飯」，還有「義式經典蕃茄龍蝦細扁麵」等選擇。此次加拿大龍蝦季每款料理均為980元，6月11日前預定、自取，即可享680元優惠價。

礁溪寒沐酒店此次針對日前所推出的「川薈主廚特選餐盒」進行升級，除了替換主菜內容之外，也將白飯升級成「松露菜飯」，更添奢華感，包括共有「蒜香鮭魚排」、「郫縣醬扣肉」等不同口味選擇，原先售價每盒200元起，此次也調降成150元起，以更親民的價格，讓民眾輕鬆入手品嚐。

同時，礁溪寒沐亦有推出「日式雙人分享餐盒」，以九宮格餐盒的型態，一次集結海苔壽司、生海苔花壽司、明太子花壽司、炙燒鮮蝦丼飯、明太子章魚丼飯，還有筑前煮、蒲燒鰻魚蓋飯等日式餐點，每盒599元。凡購買任一款川薈主廚特選餐盒，即可享日式雙人分享餐盒499元的加購優惠價。

視覺感強烈的「日式龍蝦極品天丼」。圖／晶華提供
視覺感強烈的「日式龍蝦極品天丼」。圖／晶華提供
晶華酒店推出5款加拿大龍蝦料理，限時優惠價680元。圖／晶華提供
晶華酒店推出5款加拿大龍蝦料理，限時優惠價680元。圖／晶華提供
礁溪寒沐所推出的「川薈主廚特選餐盒」進行全面升級，價格調降至150元起。圖／礁溪寒沐提供
礁溪寒沐所推出的「川薈主廚特選餐盒」進行全面升級，價格調降至150元起。圖／礁溪寒沐提供

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