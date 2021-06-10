現省300！晶華「龍蝦餐69折」　寒沐便當升級又降價

為了增添民眾居家防疫用餐的奢華感，台北晶華酒店即日起推出「加拿大龍蝦季」活動，一共有日式龍蝦極品天丼、粵式上湯龍蝦伊府麵等5款龍蝦料理新品，口味跨越中、日、義、泰等不同菜系，6月11日前預定，還可享69折優惠，現省300元。另外「礁溪寒沐酒店」也針對旗下外帶便當升級並降價，還可享日式雙人分享餐盒加購優惠。

晶華於日前所上線的晶華美食到你家Take Regent Home美食訂購平台，推出加拿大龍蝦季活動，選用來自北美大西洋海域的龍蝦為主角，推出5款新品料理。其中「粵式上湯龍蝦伊府麵」將龍蝦與廣式伊麵相互結合，藉由雞高湯、蠔油之間的組合，帶來鮮美海味。「川式麻婆龍蝦燴飯」則是以日本料理名廚陳建一客座時帶來的招牌料理為基礎，藉由各種辛香料調製的麻婆醬帶出龍蝦滋味。

除此之外，還有視覺感強烈的「日式龍蝦極品天丼」，以及帶有東南亞風采的「泰式黃金咖哩龍蝦飯」，還有「義式經典蕃茄龍蝦細扁麵」等選擇。此次加拿大龍蝦季每款料理均為980元，6月11日前預定、自取，即可享680元優惠價。

礁溪寒沐酒店此次針對日前所推出的「川薈主廚特選餐盒」進行升級，除了替換主菜內容之外，也將白飯升級成「松露菜飯」，更添奢華感，包括共有「蒜香鮭魚排」、「郫縣醬扣肉」等不同口味選擇，原先售價每盒200元起，此次也調降成150元起，以更親民的價格，讓民眾輕鬆入手品嚐。