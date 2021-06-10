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超模領軍以愛為名挺平權！運動品牌把「彩虹」編織成最驕傲的設計

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
超模Cara Delevingne二度與 PUMA聯手打造Pride Pack系列，並演繹短袖T恤1,080元、緊身褲1,180元、Suede Pride鞋2,680元。圖／PUMA提供
超模Cara Delevingne二度與 PUMA聯手打造Pride Pack系列，並演繹短袖T恤1,080元、緊身褲1,180元、Suede Pride鞋2,680元。圖／PUMA提供

力挺LGBTQIA+族群就是展現品牌的包容性與對於平權的重視，因此在同志驕傲的6月，運動品牌們無不再度使用「彩虹」元素，融入經典鞋款或服飾中，推出色彩繽紛的Pride系列，藉以向消費者傳遞相同概念。

adidas Originals以愛為名，將代表性的三葉草Logo與彩虹元素結合，並運用於服裝、鞋款到配件。透過強烈視覺風格的彩色塗鴉設計突顯個性，如太陽般的印花圖案，象徵著個體與社群之間不分彼此的含義；高舉雙手的剪影圖案強調了渴望發聲的訴求；恐龍化石塗鴉展現童趣的自由靈魂。豐富的色彩和醒目的圖案也躍上adidas Originals經典鞋款， Nizza鞋身上「LOVE」字樣縫線串起對愛的連結；Stan Smith 與 Forum融入如同太陽般的清新圖案。而Superstar則在保留經典輪廓的基礎上，為三條紋標誌增添亮眼的色彩。

為響應一年一度「驕傲月」的到來，UNDER ARMOUR推出UA Pride系列彩虹運動裝備，服飾整體採用簡約黑白為基調，搭配彩虹跳色點綴細節。並設計了「LOVE ALL ATHLETES」標語訴說著品牌核心精神；女款Pride系列短褲則運用各式手寫文字、彩虹塗鴉組成。還同步推出HOVR Sonic 4彩虹配色跑鞋，同樣以黑色作為基底，搭配漸層彩虹中底及品牌Logo，就連鞋帶都是以虹彩交織而成。

另外，超模Cara Delevingne則二度與 PUMA聯手打造Pride Pack系列，並以Forever Free為設計主題，運用彩虹代表色為主要設計基調，推出多款跨越性別運動服飾。系列形象由Cara Delevingne親自上陣演繹，胸前帶有上下顛倒彩虹跳豹象徵#ForeverFree意象的短袖T恤，下身搭配同系列裝飾Belive、Fight Fear、和Forever Free字樣的緊身褲。系列中的Future Rider鞋款改採彩虹漸層鞋面、以及點綴霓虹炫彩Logo的半透明Leadcat拖鞋，都讓人眼睛為之一亮。

adidas Originals LOVE UNITES外套3,490元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals LOVE UNITES外套3,490元。圖／adidas Originals提供

UA Pride 系列HOVR Sonic 4慢跑鞋4,280元。圖／UNDER ARMOUR提供
UA Pride 系列HOVR Sonic 4慢跑鞋4,280元。圖／UNDER ARMOUR提供

adidas Originals LOVE UNITES洋裝2,090元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals LOVE UNITES洋裝2,090元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals LOVE UNITES襪590元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals LOVE UNITES襪590元。圖／adidas Originals提供

PUMA Pride Pack系列Future Rider鞋2,980元。圖／PUMA提供
PUMA Pride Pack系列Future Rider鞋2,980元。圖／PUMA提供

UA Pride 系列T恤1,080元。圖／UNDER ARMOUR提供
UA Pride 系列T恤1,080元。圖／UNDER ARMOUR提供

品牌 adidas

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