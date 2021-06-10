超模領軍以愛為名挺平權！運動品牌把「彩虹」編織成最驕傲的設計

力挺LGBTQIA+族群就是展現品牌的包容性與對於平權的重視，因此在同志驕傲的6月，運動品牌們無不再度使用「彩虹」元素，融入經典鞋款或服飾中，推出色彩繽紛的Pride系列，藉以向消費者傳遞相同概念。

adidas Originals以愛為名，將代表性的三葉草Logo與彩虹元素結合，並運用於服裝、鞋款到配件。透過強烈視覺風格的彩色塗鴉設計突顯個性，如太陽般的印花圖案，象徵著個體與社群之間不分彼此的含義；高舉雙手的剪影圖案強調了渴望發聲的訴求；恐龍化石塗鴉展現童趣的自由靈魂。豐富的色彩和醒目的圖案也躍上adidas Originals經典鞋款， Nizza鞋身上「LOVE」字樣縫線串起對愛的連結；Stan Smith 與 Forum融入如同太陽般的清新圖案。而Superstar則在保留經典輪廓的基礎上，為三條紋標誌增添亮眼的色彩。

為響應一年一度「驕傲月」的到來，UNDER ARMOUR推出UA Pride系列彩虹運動裝備，服飾整體採用簡約黑白為基調，搭配彩虹跳色點綴細節。並設計了「LOVE ALL ATHLETES」標語訴說著品牌核心精神；女款Pride系列短褲則運用各式手寫文字、彩虹塗鴉組成。還同步推出HOVR Sonic 4彩虹配色跑鞋，同樣以黑色作為基底，搭配漸層彩虹中底及品牌Logo，就連鞋帶都是以虹彩交織而成。

另外，超模Cara Delevingne則二度與 PUMA聯手打造Pride Pack系列，並以Forever Free為設計主題，運用彩虹代表色為主要設計基調，推出多款跨越性別運動服飾。系列形象由Cara Delevingne親自上陣演繹，胸前帶有上下顛倒彩虹跳豹象徵#ForeverFree意象的短袖T恤，下身搭配同系列裝飾Belive、Fight Fear、和Forever Free字樣的緊身褲。系列中的Future Rider鞋款改採彩虹漸層鞋面、以及點綴霓虹炫彩Logo的半透明Leadcat拖鞋，都讓人眼睛為之一亮。

adidas Originals LOVE UNITES外套3,490元。圖／adidas Originals提供

UA Pride 系列HOVR Sonic 4慢跑鞋4,280元。圖／UNDER ARMOUR提供

adidas Originals LOVE UNITES洋裝2,090元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals LOVE UNITES襪590元。圖／adidas Originals提供

PUMA Pride Pack系列Future Rider鞋2,980元。圖／PUMA提供