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寵粉無限！王嘉爾再裸胸秀六塊腹肌 親回留言網暴動
既會唱歌、饒舌，又會跳舞的藝人王嘉爾（Jackson），是首名出身香港的韓團成員。自小愛唱歌跳舞的他曾是香港劍撃代表隊，2011年被韓國娛樂公司JYP相中成為練習生，2014年以GOT7成員身分出道爆紅，而王嘉爾一直是團內人氣最高的其中一個，超高顏值、好身材、加上積極努力的個性，讓他在去年成為全球卡地亞Pasha de Cartier系列腕表5大代言人中唯一的華裔代表，今年還搶下FENDI代言，加上自創的潮流品牌，可說是聲勢如日中天。
日前他在自己官方IG分享他登上大陸男性時尚雜誌拍攝的封面，向來非常寵粉的王嘉爾更大方裸胸露腹肌展現養眼身材，除了理所當然秀出卡地亞Pasha de Cartier腕表之外，也混搭了多款卡地亞經典的珠寶，包括裝飾立體鉚釘的Clash de Cartier戒指、以及以釘子為設計主角的Juste un clou系列，大量使用金屬的中性設計，結合工業感的鍊結，流露中性陽剛的氣息，完美融入他獨樹一格的時尚風格。
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