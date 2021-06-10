快訊

防端午連假跨區移動！ 取消國道0至5時暫停收費、加強匝道控管

不只好心肝！小禾馨拿85瓶可打850人 柯文哲：發給6診所共202瓶疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寵粉無限！王嘉爾再裸胸秀六塊腹肌 親回留言網暴動

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
王嘉爾配戴卡地亞珠寶登上時尚雜誌。圖／取自IG @jacksonwang852g7
王嘉爾配戴卡地亞珠寶登上時尚雜誌。圖／取自IG @jacksonwang852g7

既會唱歌、饒舌，又會跳舞的藝人王嘉爾（Jackson），是首名出身香港的韓團成員。自小愛唱歌跳舞的他曾是香港劍撃代表隊，2011年被韓國娛樂公司JYP相中成為練習生，2014年以GOT7成員身分出道爆紅，而王嘉爾一直是團內人氣最高的其中一個，超高顏值、好身材、加上積極努力的個性，讓他在去年成為全球卡地亞Pasha de Cartier系列腕表5大代言人中唯一的華裔代表，今年還搶下FENDI代言，加上自創的潮流品牌，可說是聲勢如日中天。

日前他在自己官方IG分享他登上大陸男性時尚雜誌拍攝的封面，向來非常寵粉的王嘉爾更大方裸胸露腹肌展現養眼身材，除了理所當然秀出卡地亞Pasha de Cartier腕表之外，也混搭了多款卡地亞經典的珠寶，包括裝飾立體鉚釘的Clash de Cartier戒指、以及以釘子為設計主角的Juste un clou系列，大量使用金屬的中性設計，結合工業感的鍊結，流露中性陽剛的氣息，完美融入他獨樹一格的時尚風格。

Juste un Clou黃K金鑲鑽手環，34萬8,000元。圖／卡地亞提供
Juste un Clou黃K金鑲鑽手環，34萬8,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞Juste un Clou玫瑰K金耳環，80,500元。圖／卡地亞提供
卡地亞Juste un Clou玫瑰K金耳環，80,500元。圖／卡地亞提供
王嘉爾配戴卡地亞珠寶與腕表登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @jacksonwang852g7
王嘉爾配戴卡地亞珠寶與腕表登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @jacksonwang852g7
Juste un Clou玫瑰K金鑲鑽項鍊，33萬8,000元。圖／卡地亞提供
Juste un Clou玫瑰K金鑲鑽項鍊，33萬8,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier玫瑰K金戒指小型款，65,500元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier玫瑰K金戒指小型款，65,500元。圖／卡地亞提供
王嘉爾配戴卡地亞珠寶登上時尚雜誌。圖／取自IG @jacksonwang852g7
王嘉爾配戴卡地亞珠寶登上時尚雜誌。圖／取自IG @jacksonwang852g7
王嘉爾配戴卡地亞珠寶登上時尚雜誌。圖／取自IG @jacksonwang852g7
王嘉爾配戴卡地亞珠寶登上時尚雜誌。圖／取自IG @jacksonwang852g7
王嘉爾配戴卡地亞珠寶登上時尚雜誌。圖／取自IG @jacksonwang852g7
王嘉爾配戴卡地亞珠寶登上時尚雜誌。圖／取自IG @jacksonwang852g7
王嘉爾配戴卡地亞珠寶登上時尚雜誌。圖／取自IG @jacksonwang852g7
王嘉爾配戴卡地亞珠寶登上時尚雜誌。圖／取自IG @jacksonwang852g7
王嘉爾配戴卡地亞珠寶腕表登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @jacksonwang852g7
王嘉爾配戴卡地亞珠寶腕表登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @jacksonwang852g7
王嘉爾配戴卡地亞珠寶登上時尚雜誌。圖／取自IG @jacksonwang852g7
王嘉爾配戴卡地亞珠寶登上時尚雜誌。圖／取自IG @jacksonwang852g7
王嘉爾配戴卡地亞珠寶登上時尚雜誌。圖／取自IG @jacksonwang852g7
王嘉爾配戴卡地亞珠寶登上時尚雜誌。圖／取自IG @jacksonwang852g7

香港

延伸閱讀

男師冒染疫風險突擊家訪！人母一張照片讓千名家長暴動喊「羨慕」

蕭敬騰深V變「愛神」 他求婚成功網暴動

王嘉爾FENDI上海Vertigo快閃店、咖啡館 銀色露營車好炫

王嘉爾上位不意外 從FENDI形象大使直升男裝代言人

相關新聞

寵粉無限！王嘉爾再裸胸秀六塊腹肌 親回留言網暴動

既會唱歌、饒舌，又會跳舞的藝人王嘉爾（Jackson），是首名出身香港的韓團成員。自小愛唱歌跳舞的他曾是香港劍撃代表隊，...

寶璣Breguet 2021新品 Marine系列滂礡再啟程

蔚藍的海洋，總帶來寬闊、冒險、豐富生命力的聯想。頂級鐘表品牌寶璣（Breguet）日前發表2021年新品，並為旗下充滿海...

還不買爆！H&M與日本時裝品牌TOGA聯名 大玩無性別時尚風格

在叫好又叫座的Simone Rocha的合作系列後，H&M又給了時尚迷一個驚喜，那就是與日本時裝品牌TOGA，將於9月2...

連烤爐都有！ 乾杯打造「居家燒肉店」和牛每月送到家

防疫在家不便出門，許多人都悶壞了。為了增添民眾在家用餐的樂趣，「乾杯」自即日起新推出居家的「雲端燒肉店」服務，只要訂購雲...

飛行美學Bell & Ross Red Radar腕表 黑陶瓷強勢啟程

2020與2021年，是一個看不見的事物卻深刻地影響著我們生活的年份。看不見的年代，人們需要座標、需要信念以引領風向步伐...

綁帶鏤空小蠻腰！上戶彩穿紅西裝超性感 歐陽娜娜在廢墟演惡女

自從Matthew M. Williams擔綱設計總監之後，GIVENCHY便挹注了濃烈的街頭風格，近期日本女星上戶彩為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。