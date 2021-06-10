寶璣Breguet 2021新品 Marine系列滂礡再啟程

蔚藍的海洋，總帶來寬闊、冒險、豐富生命力的聯想。頂級鐘表品牌寶璣（Breguet）日前發表2021年新品，並為旗下充滿海洋與運動風格的Marine系列，將Marine 5517、5527與5547三只腕表賦予新風貌：玫瑰金搭配岩灰色面盤、與鈦金屬搭配藍色面盤，同時滿足奢華愛好、冷冽運動兩種不同風格需求。

寶璣（Breguet）除了是陀飛輪（Tourbillon）此一複雜功能的創始者與先驅，品牌過往總專注於古典風格，而Marine系列則揉合了立體羅馬數字、表殼側邊的錢幣紋、寶璣式指針，更為鮮明的運動風格，帶來豐沛、當代的海洋與運動風格。其中Marine 5517具備時間與日期顯示功能、Marine Chronographe 5527為飛返計時碼表、Marine Alarme Musicale 5547則配有第二時區的鬧鈴功能，此次全數換上玫瑰金或鈦金屬的「新衣」，前者帶有溫暖、貴氣的紅潤色澤，後者則具有耐刮、堅硬、輕量化的特點。