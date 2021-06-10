還不買爆！H&M與日本時裝品牌TOGA聯名 大玩無性別時尚風格

在叫好又叫座的Simone Rocha的合作系列後，H&M又給了時尚迷一個驚喜，那就是與日本時裝品牌TOGA，將於9月2日推出聯名系列。從曝光的形象照來看，這系列將以冬裝為主，並延續了品牌設計師古田泰子（Yasuko Furuta ）的無性別時尚風格。

創立TOGA超過20年的古田泰子亦曾師從當代日本時裝大師川久保玲的門下，因此打破身體線條、跨越性別的服裝特色，都存在於她的系列設計中。不僅如此，在負笈巴黎求學之際，古田泰子深刻的體認到了何謂「日本文化」，於是在版型上融入了法式優雅與傳統日式服飾的元素，創造出獨特的TOGA美學。創辦人兼設計師的古田泰子，還針對不同的穿搭需求，逐漸建立起包括男、女裝和配件，等6個支線；還被時尚評論家讚譽為「最有高級訂製感」的品牌。

而H&M與TOGA的合作系列中，將會包括古田泰子最喜愛的異材質拼接風衣、解構式條紋襯衫、褶皺裙、精細設計的連身裙和細膩的剪裁。女裝部分預料將會可見海軍藍、灰色和黑色的經典剪裁，融合醒目元素，像是珠飾口袋或絲巾、斗篷等細節；同時，大膽的花卉和格狀印花連身裙與解構針織衫搭配。 男裝方面，提供醒目的印花絲巾設計融合在雙面飛行員夾克、家居服和拼接風衣之中，以及重新加工的毛衣和襯衫。關於此次的聯名，古田泰子在受訪時也提到，想藉這系列傳遞少數人的觀點，無性別與無國界就是他的信念。

H&M率先曝光即將推出的 TOGA ARCHIVES聯名系列形象。 圖／H&M提供

H&M率先曝光即將推出的 TOGA ARCHIVES聯名系列形象。 圖／H&M提供