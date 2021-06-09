連烤爐都有！ 乾杯打造「居家燒肉店」和牛每月送到家

防疫在家不便出門，許多人都悶壞了。為了增添民眾在家用餐的樂趣，「乾杯」自即日起新推出居家的「雲端燒肉店」服務，只要訂購雲端燒肉套餐，就可以獲得全套的開店設備，包括有烤盤、剪刀、圍裙、餐盤等物件，並且每月還會固定提供生鮮肉品、調味組到府。透過專屬社團，也可線上觀看燒肉教學，並於每天晚上8點與網友們一起參與線上活動，讓自己做店長、家裡化身成為乾杯燒肉店。

此次乾杯針對雲端燒肉店所推出的「宅家乾杯」，採用「定期購」的型態，共有半年期、1年期可供選擇，並依照內容，區分為「人氣燒肉組」、「豪華燒肉組」。初次加入的民眾，需先繳交入社費3,600元，即可獲得總價值7200元的全套設備，包括有無煙電烤盤、金剪刀、圍裙、調味盒、抓肉盆、輕巧薄砧板、旋轉調味罐、乾杯客用盤4組、白瓷盤3組、濕紙巾4份、計量匙、烤肉夾、塑膠手套、雙格醬料碟、油刷、胡椒研磨罐等內容，原汁原味重現燒肉店情境。

依照選擇方案的不同，訂購者每個月均會固定收到各式的肉品與食材，每套適合3～4人享用。以「豪華燒肉組」為例，每個月可獲得澳洲和牛的莎朗芯牛排300g、特選牛五花 75g、上等牛五花75g、上等角切150g、牛肋條150g、牛舌125g、牛五花 187.5g；「人氣燒肉組」則可獲得澳洲和牛的肋眼牛排 250g、特選牛五花 75g、上等牛五花 75g、上等角切 150g、牛肋條 150g、牛舌 125g、牛五花 187.5g。兩種方案也都可以每月獲得燒肉醬、椒鹽、鹽巴醬等佐料，每月並均加贈「驚喜肉品」1份，訂購滿期，則再多送1個月同款組合。購買者也可享線上購物9折優惠。