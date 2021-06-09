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OUTLET啟動虛實通路應戰！ 日曜天地首推購物預約制

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
日曜天地推出「OUTLET預約安心購」，提供逛街預約制的新服務。圖／日曜天地提供
日曜天地推出「OUTLET預約安心購」，提供逛街預約制的新服務。圖／日曜天地提供

台中日曜天地OUTLET積極防疫，除了縮短營業時間，持續加強館內防疫措施，也宣布啟動「虛實通路購物」應戰，另外引進防疫商品及食品物資，提供民眾線上團購，即時滿足民眾需求。

全台三級警戒延長至6月28日，自疫情升溫以來，各產業面臨比去年更嚴峻的衝擊，百貨業首當其衝。而對於愛逛街的主顧客、網友們，在這波疫情已長達一個月沒出門，大家都渴望趕快解禁，出門透透氣。

日曜天地OUTLET以防疫為優先的同時，也聽到民眾的苦悶心聲，宣布推出「OUTLET預約安心購」，提供逛街預約制的新服務。

只要線上填寫表單預約，就能獨享一個小時封櫃的逛街時光，不但避免與他人接觸，還免去了社交距離，像VIP一樣盡情享受服務人員的專屬服務及逛街空間。

而當天消費滿500元，更加贈美味餐盒一份，購物完晚餐直接帶著走。消息一出，有網友說：「拉高防疫規格，確實很有興趣想逛。」

日曜天地OUTLET挺居家防疫，備齊各式防疫糧食，率先於連假前提供民眾線上團購食品飲料，其中泡麵、零食更是搶手商品。

日曜天地OUTLET表示，因應疫情，啟動虛實通路購物應戰，透過FACEBOOK粉絲團每周推出獨家的購物專區，更加碼天天直播，提供各品牌的折扣商品，讓消費者宅在家網購、看直播喊+1，商品直接宅配送到府。

日曜天地OUTLET提供民眾虛實通路購物的新選擇，線上購物不但能買到OUTLET價的精品、服飾等各類商品，商品來源皆安心，不怕遇到詐騙或是不實買家。

如果還是想要實際試穿商品，需要專櫃人員給予專業的建議，就可選擇以防疫為優先的逛街預約制，也是在這波疫情之下產生的OUTLET新型態購物模式。

民眾只要線上填寫表單預約，就能獨享一個小時封櫃的逛街時光。圖／日曜天地提供
民眾只要線上填寫表單預約，就能獨享一個小時封櫃的逛街時光。圖／日曜天地提供

疫情 團購 Outlet

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