飛行美學Bell & Ross Red Radar腕表 黑陶瓷強勢啟程

2020與2021年，是一個看不見的事物卻深刻地影響著我們生活的年份。看不見的年代，人們需要座標、需要信念以引領風向步伐，鐘表品牌柏萊士（Bell & Ross）則於今日推出一只雷達概念陶瓷腕表，以前衛設計、特殊物料，為品味人生撥開雲霧，真切引航。

什麼是雷達？雷達（RADAR）是RAdio Detection And Ranging的縮寫，透過對目標物投射電波、並觀察散射或回射波的狀態，以量測目標物的空間位置、並得到其他訊息。因為雷達，讓我們得以針對未知的事物感知、定義，所以能夠掌握當下、做出適切判斷。如此說來，手表的誕生則讓時間被定義在手腕上。雖然無法被碰觸，時間卻可以被感知、被辨識、被讀取、被衡量。2011年時，Bell & Ross曾推出一只BR 01 Red Radar腕表，如同飛機儀表板的四四方方造型表殼，加上轉碟式設計與十字座標的象限圖，讓手表帶來猶如雷達般的掃描視覺，十足酷炫。

事實上，Bell & Ross的Flights Instruments概念，是從飛機的儀表板得到靈感。傳統的飛行儀表板包含有高度表（Altimeter）、空速表（Airspeed Indicator）、垂直速率表（Vertical speed indicator）、姿態儀（Attitude Indicator）、航向指示表（Heading Indicator）、轉彎協調表（Turn Coordinator）等各種不同數據功能，將協助機長研讀力學、空間感、物理狀態，進而做出最正確的飛航判斷。Bell & Ross在過去十年間，也陸續發表過BR 01-92 Airspeed腕表、BR 01-92 Heading Indicator腕表、BR 01-92 Red Radar腕表、BR 01-92 Turn Coordinator腕表、BR 01-97 Climb腕表，展現品牌和航空、精密操控的無間美學。

不僅如此，Bell & Ross除了從飛行得到啟發，今年二月，更成為法國空軍巡邏兵飛行表演隊（Patrouille de France）的指定時計夥伴。

法國巡邏兵飛行表演隊被譽為全球最出色花式飛行表演機隊之一，超過一甲子的時光曾在世界多地示範其精妙飛行技術，精湛的表演更在instagram擁有近10萬超高人氣，與Bell & Ross的聯手，更讓兩造錦上添花，賦予飛行精神更寬廣的風格可能。

而Bell & Ross今日發表最新BR 03-92 Red Radar Ceramic腕表，是繼2011年首款BR 01 Red Radar腕表之後，相繼十年後的美學強勢回歸。腕表採用黑色陶瓷為表殼原料，具備精密、堅硬、耐刮等特點，機芯則使用了編號BR-Cal.302的自動上鍊機芯，具備小時、分鐘、秒鐘的時間顯示功能。