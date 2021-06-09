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飛行美學Bell & Ross Red Radar腕表 黑陶瓷強勢啟程

聯合報 / 記者釋俊哲／專題即時報導
Bell & Ross相隔十年後，再度推出Red Radar腕表、並換上堅硬耐刮的高科技陶瓷表殼。圖 / Bell & Ross提供。
Bell & Ross相隔十年後，再度推出Red Radar腕表、並換上堅硬耐刮的高科技陶瓷表殼。圖 / Bell & Ross提供。

2020與2021年，是一個看不見的事物卻深刻地影響著我們生活的年份。看不見的年代，人們需要座標、需要信念以引領風向步伐，鐘表品牌柏萊士（Bell & Ross）則於今日推出一只雷達概念陶瓷腕表，以前衛設計、特殊物料，為品味人生撥開雲霧，真切引航。

什麼是雷達？雷達（RADAR）是RAdio Detection And Ranging的縮寫，透過對目標物投射電波、並觀察散射或回射波的狀態，以量測目標物的空間位置、並得到其他訊息。因為雷達，讓我們得以針對未知的事物感知、定義，所以能夠掌握當下、做出適切判斷。如此說來，手表的誕生則讓時間被定義在手腕上。雖然無法被碰觸，時間卻可以被感知、被辨識、被讀取、被衡量。2011年時，Bell & Ross曾推出一只BR 01 Red Radar腕表，如同飛機儀表板的四四方方造型表殼，加上轉碟式設計與十字座標的象限圖，讓手表帶來猶如雷達般的掃描視覺，十足酷炫。

事實上，Bell & Ross的Flights Instruments概念，是從飛機的儀表板得到靈感。傳統的飛行儀表板包含有高度表（Altimeter）、空速表（Airspeed Indicator）、垂直速率表（Vertical speed indicator）、姿態儀（Attitude Indicator）、航向指示表（Heading Indicator）、轉彎協調表（Turn Coordinator）等各種不同數據功能，將協助機長研讀力學、空間感、物理狀態，進而做出最正確的飛航判斷。Bell & Ross在過去十年間，也陸續發表過BR 01-92 Airspeed腕表、BR 01-92 Heading Indicator腕表、BR 01-92 Red Radar腕表、BR 01-92 Turn Coordinator腕表、BR 01-97 Climb腕表，展現品牌和航空、精密操控的無間美學。

不僅如此，Bell & Ross除了從飛行得到啟發，今年二月，更成為法國空軍巡邏兵飛行表演隊（Patrouille de France）的指定時計夥伴。

法國巡邏兵飛行表演隊被譽為全球最出色花式飛行表演機隊之一，超過一甲子的時光曾在世界多地示範其精妙飛行技術，精湛的表演更在instagram擁有近10萬超高人氣，與Bell & Ross的聯手，更讓兩造錦上添花，賦予飛行精神更寬廣的風格可能。

而Bell & Ross今日發表最新BR 03-92 Red Radar Ceramic腕表，是繼2011年首款BR 01 Red Radar腕表之後，相繼十年後的美學強勢回歸。腕表採用黑色陶瓷為表殼原料，具備精密、堅硬、耐刮等特點，機芯則使用了編號BR-Cal.302的自動上鍊機芯，具備小時、分鐘、秒鐘的時間顯示功能。

所以這只雷達概念腕表應該如何讀取時間？兩個轉盤取代了傳統的時針及分針、並以兩只飛機替代指針箭頭；其中外圈是安穩舒適的客機以指示小時，內圈則是飛快的戰鬥機，用以指示分鐘，最後再以修長指針指示秒鐘。同時時間顯示由兩層標示組成：下層為轉盤及飛機標示，上層則是表鏡內側的小時刻度，而紅色秒針則在表盤及表鏡之間轉動。全球限量999只，訂價則約12萬9,000元。

Bell & Ross BR 01-97 Climb腕表。圖 / Bell & Ross提供。
Bell & Ross BR 01-97 Climb腕表。圖 / Bell & Ross提供。
Bell & Ross BR 03-92 Red Radar Ceramic腕表，限量999只，12萬9,000元，並附黑色橡膠與尼龍表帶各乙條。圖 / Bell & Ross提供。
Bell & Ross BR 03-92 Red Radar Ceramic腕表，限量999只，12萬9,000元，並附黑色橡膠與尼龍表帶各乙條。圖 / Bell & Ross提供。
Bell & Ross BR 01-92 Turn Coordinator腕表。圖 / Bell & Ross提供。
Bell & Ross BR 01-92 Turn Coordinator腕表。圖 / Bell & Ross提供。
從飛機儀表板得到靈感的Bell & Ross，將飛行專業元素轉化為腕表設計的獨特視覺元素。圖 / 翻攝自 ig @ bellrosswatches。
從飛機儀表板得到靈感的Bell & Ross，將飛行專業元素轉化為腕表設計的獨特視覺元素。圖 / 翻攝自 ig @ bellrosswatches。
Bell & Ross BR 01-92 Airspeed腕表。圖 / Bell & Ross提供。
Bell & Ross BR 01-92 Airspeed腕表。圖 / Bell & Ross提供。
Bell & Ross BR 01-92 Heading Indicator腕表。圖 / Bell & Ross提供。
Bell & Ross BR 01-92 Heading Indicator腕表。圖 / Bell & Ross提供。
紅藍白三色的法國空軍Patrouille de France巡邏兵飛行表演，也喚醒Bell & Ross在瑞士精密製造外的法式品味DNA。圖 / 翻攝自 ig @bellandrosswatches。
紅藍白三色的法國空軍Patrouille de France巡邏兵飛行表演，也喚醒Bell & Ross在瑞士精密製造外的法式品味DNA。圖 / 翻攝自 ig @bellandrosswatches。
Bell & Ross今年並與法國空軍Patrouille de France巡邏兵飛行表演隊結盟，正式成為飛官們手上的飛行夥伴。圖 / Bell & Ross提供。
Bell & Ross今年並與法國空軍Patrouille de France巡邏兵飛行表演隊結盟，正式成為飛官們手上的飛行夥伴。圖 / Bell & Ross提供。
Bell & Ross BR 03-92 Red Radar Ceramic腕表，以紅色雷達代表了警覺、偵探與感知。圖 / Bell & Ross提供。
Bell & Ross BR 03-92 Red Radar Ceramic腕表，以紅色雷達代表了警覺、偵探與感知。圖 / Bell & Ross提供。
搶眼的方形表殼與鮮明的紅黑對比，讓Bell & Ross BR 03-92 Red Radar Ceramic腕表，成為全身造型的畫龍點睛之選。圖 / Bell & Ross提供（合成圖）。
搶眼的方形表殼與鮮明的紅黑對比，讓Bell & Ross BR 03-92 Red Radar Ceramic腕表，成為全身造型的畫龍點睛之選。圖 / Bell & Ross提供（合成圖）。
BR 03-92 Red Radar Ceramic腕表使用BR-Cal.302自動上鍊機芯，並使用藍寶石水晶玻璃鏡面、紅色漆面數字與時標。圖 / Bell & Ross提供。
BR 03-92 Red Radar Ceramic腕表使用BR-Cal.302自動上鍊機芯，並使用藍寶石水晶玻璃鏡面、紅色漆面數字與時標。圖 / Bell & Ross提供。
Bell & Ross從飛機儀表板的水平、航向、高度等指示，陸續設計出不同系列BR限量腕表。圖 / Bell & Ross提供。
Bell & Ross從飛機儀表板的水平、航向、高度等指示，陸續設計出不同系列BR限量腕表。圖 / Bell & Ross提供。

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