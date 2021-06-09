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綁帶鏤空小蠻腰！上戶彩穿紅西裝超性感 歐陽娜娜在廢墟演惡女

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
郭采潔、歐陽娜娜和日本女星上戶彩身穿GIVENCHY當季時裝。圖／取自IG@fashionsnap、微博
郭采潔、歐陽娜娜和日本女星上戶彩身穿GIVENCHY當季時裝。圖／取自IG@fashionsnap、微博

自從Matthew M. Williams擔綱設計總監之後，GIVENCHY便挹注了濃烈的街頭風格，近期日本女星上戶彩為FASHIONSNAP.COM拍攝的女明星一周穿搭，即以視覺跳躍的鮮紅色展現她的性感身材，也拍出相當濃厚的日系品味；而郭采潔出席活動、品牌大陸代言人歐陽娜娜拍攝雜誌與演出時，也都穿上了當季的GIVENCHY，表現剛毅硬派的風格。

歐陽娜娜登上大陸版《Mini BAZAAR》6月號封面時，身穿GIVENCHY 2021早秋系列，在廢墟中拍攝紅、黑、卡其色套裝的冷豔感，搭襯Matthew M. Williams擅長的鉚釘銀色金屬飾品，和郭采潔出席美麗佳人女性影響力之夜的造型，都塑造了壞女人的姿態；此外，歐陽娜娜也以秋冬系列的黑色西裝搭襯字母G字形後跟涼鞋，手上拿著最新的白色漆皮4G包款。

4G包款系列以建築感線條為輪廓，可作為手拿包、肩背或斜挎包，翻蓋包型的背帶為可移動式滑索調節，鍊條則是以品牌專屬的G形銀色、金色金屬製成；全新金屬標誌性鎖釦徽記保留了品牌創立者紀梵希先生的對稱美學，也是向2021春夏系列首度亮相的4G掛鎖致敬。

GIVENCHY推出全新4G系列包款。圖／GIVENCHY提供
GIVENCHY推出全新4G系列包款。圖／GIVENCHY提供
GIVENCHY推出全新4G系列包款。圖／GIVENCHY提供
GIVENCHY推出全新4G系列包款。圖／GIVENCHY提供
歐陽娜娜拍攝大陸版《Mini BAZAAR》6月號封面時，身穿GIVENCHY 2021早秋系列。圖／取自微博
歐陽娜娜拍攝大陸版《Mini BAZAAR》6月號封面時，身穿GIVENCHY 2021早秋系列。圖／取自微博
日本女星上戶彩為FASHIONSNAP.COM拍攝一周時尚畫報，將紅色GIVENCHY西裝演繹得相當出色。圖／取自IG@fashionsnap
日本女星上戶彩為FASHIONSNAP.COM拍攝一周時尚畫報，將紅色GIVENCHY西裝演繹得相當出色。圖／取自IG@fashionsnap
歐陽娜娜拍攝大陸版《Mini BAZAAR》6月號封面時，詮釋4G包款。圖／取自微博
歐陽娜娜拍攝大陸版《Mini BAZAAR》6月號封面時，詮釋4G包款。圖／取自微博
日本女星上戶彩為FASHIONSNAP.COM拍攝一周時尚畫報，將紅色GIVENCHY西裝演繹得相當出色。圖／取自IG@fashionsnap
日本女星上戶彩為FASHIONSNAP.COM拍攝一周時尚畫報，將紅色GIVENCHY西裝演繹得相當出色。圖／取自IG@fashionsnap
郭采潔以GIVENCHY西裝穿搭出席活動。圖／取自微博
郭采潔以GIVENCHY西裝穿搭出席活動。圖／取自微博
GIVENCHY推出全新4G系列包款。圖／GIVENCHY提供
GIVENCHY推出全新4G系列包款。圖／GIVENCHY提供
郭采潔以GIVENCHY西裝穿搭出席活動。圖／取自微博
郭采潔以GIVENCHY西裝穿搭出席活動。圖／取自微博
日本女星上戶彩為FASHIONSNAP.COM拍攝一周時尚畫報，將紅色GIVENCHY西裝演繹得相當出色。圖／取自IG@fashionsnap
日本女星上戶彩為FASHIONSNAP.COM拍攝一周時尚畫報，將紅色GIVENCHY西裝演繹得相當出色。圖／取自IG@fashionsnap
歐陽娜娜身穿GIVENCHY秋冬黑色西裝，搭襯字母G字形後跟涼鞋、白色漆皮4G系列包款。圖／取自微博
歐陽娜娜身穿GIVENCHY秋冬黑色西裝，搭襯字母G字形後跟涼鞋、白色漆皮4G系列包款。圖／取自微博

品牌 西裝 上戶彩 歐陽娜娜

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