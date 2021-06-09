綁帶鏤空小蠻腰！上戶彩穿紅西裝超性感 歐陽娜娜在廢墟演惡女

自從Matthew M. Williams擔綱設計總監之後，GIVENCHY便挹注了濃烈的街頭風格，近期日本女星上戶彩為FASHIONSNAP.COM拍攝的女明星一周穿搭，即以視覺跳躍的鮮紅色展現她的性感身材，也拍出相當濃厚的日系品味；而郭采潔出席活動、品牌大陸代言人歐陽娜娜拍攝雜誌與演出時，也都穿上了當季的GIVENCHY，表現剛毅硬派的風格。

歐陽娜娜登上大陸版《Mini BAZAAR》6月號封面時，身穿GIVENCHY 2021早秋系列，在廢墟中拍攝紅、黑、卡其色套裝的冷豔感，搭襯Matthew M. Williams擅長的鉚釘銀色金屬飾品，和郭采潔出席美麗佳人女性影響力之夜的造型，都塑造了壞女人的姿態；此外，歐陽娜娜也以秋冬系列的黑色西裝搭襯字母G字形後跟涼鞋，手上拿著最新的白色漆皮4G包款。