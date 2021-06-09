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包浩斯美學再現！ Louis Erard 聯乘 Alain Silberstein

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
輕鬆、彩色，跳脫傳統對瑞士手表的印象，開心，原來就是收藏手表的最大原因。圖 / Louis Erard提供。
輕鬆、彩色，跳脫傳統對瑞士手表的印象，開心，原來就是收藏手表的最大原因。圖 / Louis Erard提供。

防疫期間，每個人都對日常生活疲乏、對未來抱持觀望態度。是時候來點顏色瞧瞧了！鐘表品牌Louis Erard和獨立設計師Alain Silberstein再度合作，以源自德國的包浩斯（bauhaus）美學與藍紅黃三原色為主軸，帶來三款機械腕表，並分常規與限量套組，帶來有別日常的歡樂能量。

這是Alain Silberstein與Louis Erard的二度合作，三款腕表分別為可以顯示日期與心情的La Semaine、三針一線的Le Régulateur腕表，以及單按鈕計時碼表的Le Chrono Monopoussoir腕表。三款腕表都使用機械機芯，並由知名的獨立設計師Alain Silberstein負責設計，他大膽改變了指針的形狀，從直線變成圓弧、扭曲、三角形、或是超長的箭頭。

五級鈦表殼、40毫米的黑色為面盤上，指針全數以快樂、鮮明的黃、藍、紅塗裝，這也是包浩斯的經典三原色。表款又分成單售的100只，以及78組的三件式套組，單只腕表分別為3,500或4,500瑞士法郎，套組則為11,111瑞士法郎。同時有別於傳統的皮表帶，三款腕表都使用魔鬼氈式的尼龍表帶。輕鬆、彩色，跳脫傳統對瑞士手表的印象，開開心心，就是收藏一只手表的最大原因。

Le Régulateur腕表具備特別的三針一線、校正式面盤設計，分鐘、時鐘、秒鐘，可獨立顯示辨讀。圖 / Louis Erard提供。
Le Régulateur腕表具備特別的三針一線、校正式面盤設計，分鐘、時鐘、秒鐘，可獨立顯示辨讀。圖 / Louis Erard提供。
三件一套的Louis Erard與Alain Silberstein套表，訂價約11,111瑞士法郎。圖 / Louis Erard提供。
三件一套的Louis Erard與Alain Silberstein套表，訂價約11,111瑞士法郎。圖 / Louis Erard提供。
具有日期顯示功能的La Semaine腕表，還能透過笑臉、哭臉，表示今天心情。圖 / Louis Erard提供。
具有日期顯示功能的La Semaine腕表，還能透過笑臉、哭臉，表示今天心情。圖 / Louis Erard提供。
單按鈕計時碼表的Le Chrono Monopoussoir腕表，可透過紅色按鈕，操作計時碼表的啟動、暫停、歸零機制。圖 / Louis Erard提供。
單按鈕計時碼表的Le Chrono Monopoussoir腕表，可透過紅色按鈕，操作計時碼表的啟動、暫停、歸零機制。圖 / Louis Erard提供。
來自法國的設計師Alain Silberstein，以歡快明亮的顏色為設計特色。圖 / Louis Erard提供。
來自法國的設計師Alain Silberstein，以歡快明亮的顏色為設計特色。圖 / Louis Erard提供。

腕表 瑞士

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