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包浩斯美學再現！ Louis Erard 聯乘 Alain Silberstein
防疫期間，每個人都對日常生活疲乏、對未來抱持觀望態度。是時候來點顏色瞧瞧了！鐘表品牌Louis Erard和獨立設計師Alain Silberstein再度合作，以源自德國的包浩斯（bauhaus）美學與藍紅黃三原色為主軸，帶來三款機械腕表，並分常規與限量套組，帶來有別日常的歡樂能量。
這是Alain Silberstein與Louis Erard的二度合作，三款腕表分別為可以顯示日期與心情的La Semaine、三針一線的Le Régulateur腕表，以及單按鈕計時碼表的Le Chrono Monopoussoir腕表。三款腕表都使用機械機芯，並由知名的獨立設計師Alain Silberstein負責設計，他大膽改變了指針的形狀，從直線變成圓弧、扭曲、三角形、或是超長的箭頭。
五級鈦表殼、40毫米的黑色為面盤上，指針全數以快樂、鮮明的黃、藍、紅塗裝，這也是包浩斯的經典三原色。表款又分成單售的100只，以及78組的三件式套組，單只腕表分別為3,500或4,500瑞士法郎，套組則為11,111瑞士法郎。同時有別於傳統的皮表帶，三款腕表都使用魔鬼氈式的尼龍表帶。輕鬆、彩色，跳脫傳統對瑞士手表的印象，開開心心，就是收藏一只手表的最大原因。
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