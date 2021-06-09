包浩斯美學再現！ Louis Erard 聯乘 Alain Silberstein

防疫期間，每個人都對日常生活疲乏、對未來抱持觀望態度。是時候來點顏色瞧瞧了！鐘表品牌Louis Erard和獨立設計師Alain Silberstein再度合作，以源自德國的包浩斯（bauhaus）美學與藍紅黃三原色為主軸，帶來三款機械腕表，並分常規與限量套組，帶來有別日常的歡樂能量。

這是Alain Silberstein與Louis Erard的二度合作，三款腕表分別為可以顯示日期與心情的La Semaine、三針一線的Le Régulateur腕表，以及單按鈕計時碼表的Le Chrono Monopoussoir腕表。三款腕表都使用機械機芯，並由知名的獨立設計師Alain Silberstein負責設計，他大膽改變了指針的形狀，從直線變成圓弧、扭曲、三角形、或是超長的箭頭。