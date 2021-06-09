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「椒香麻辣脆雞」回來了！ 漢堡王「17.6oz花生堡」登場
居家防疫用餐，方便的速食就成為許多人的好選擇。「漢堡王」此次推出7款指定商品買1送1的限時優惠，最高現省99元，另外還有大份量的「超級重磅花生重（粽）」漢堡新登場。至於「肯德基」也新推出「金薯黑爵士咔啦雞腿堡」，廣受網友青睞的「椒香麻辣脆雞」亦正式回歸，成為固定菜單。
漢堡王自6月11日至6月30日期間，推出20天的「買1送1」優惠，適用品項包括有原味小華堡、牛排醬燒牛肉堡、花生脆雞堡、10塊雞塊、大杯可樂、中份薯條、辣薯球等7種指定品項，最高現省99元。（本優惠不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1店）
除此之外，呼應端午節吃「粽」的應景話題，漢堡王也推出份量十足的「超級重磅花生重（粽）」。此款漢堡以漢堡王過去快閃推出的超級重磅牛肉堡為基礎所設計，光是4層的火烤牛肉片就重達17.6盎司，故取名「重（粽）」。另外再搭配上花生醬、美式起士、生菜，帶來十足的飽足感，單點每份289元，套餐每套329元，限時於6月11日至6月20日供應。
肯德基宣佈，過去曾經推出、使用四川大紅袍花椒及多種辛香料調味的「椒香麻辣脆雞」，現已正式回歸，並且成為長期販售商品，單塊61元，並有個人套餐、XL套餐、雙人餐可供選擇。另外還推出全新的「K酥雞翅」，使用獨家配方與台式香料調味，共有2、6、12、20支的選擇，每份45～450元。
除此之外，肯德基也新推出「金薯黑爵士咔啦雞腿堡」選用黑麵包搭配黃心57號地瓜製成的地瓜泥，以及咔啦雞腿排、西班牙特調蒜味美乃滋、新鮮萵苣，堆疊出多層次的口感與滋味，單點129元，另有嘗鮮券、個人套餐、XL套餐、雙人餐與歡聚同樂餐等選擇方案，每組130元起，限時供應至6月28日止。
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