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防疫三級警戒解除前 樂子會員獨享外帶自取75折

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「媽咪賴床早午餐組合」中的小煎餅、藍莓醬、法式吐司。圖／樂子the Diner提供。
「媽咪賴床早午餐組合」中的小煎餅、藍莓醬、法式吐司。圖／樂子the Diner提供。

三級警戒延長至6月28日，被網友票選為台北必吃10大早午餐之一的樂子the Diner，全民防疫時期提供外帶服務，可透過樂子the Diner「TO-GO線上點餐」https://reurl.cc/4ykdK2或電話訂餐。即日起至防疫三級警戒解除前，外帶自取88折，會員獨享75折優惠；另可透過外送平台訂餐。優惠消費滿2000元，即贈送凱薩沙拉（小份）乙份。

居家防疫新食代，樂子the Diner特別企劃外帶在家也可以吃的很有儀式感三大主題餐，包括畢業生「樂青春畢業生限定漢堡餐」、上班族「WFH均衡餐盒」及一家開心睡到自然醒的「媽咪賴床早午餐組合」，讓美食在非常時期療癒身心。

樂子the Diner「樂青春畢業生限定漢堡餐」自6月17日至6月30日，到樂子the Diner線上或電話點餐，訂餐時說出或網路寫下通關密語：「我是ＸＸ學校應屆畢業生」，點下你最愛的漢堡口味，薯條立刻升級加大雙倍份量，加量不加價。

此外，樂子the Diner特別推出2款「WFH均衡餐盒」，週一到週五皆可訂購，「酪梨雞肉三明治」（240元）及「火腿蛋俱樂部」（200元），滿足疫情期間Work From Home居家工作或需分流上班的朋友們均衡健康的美食，透過外帶自取，轉換防疫在家工作心情。

三級警戒延長到暑假，為三餐煮到沒梗，期待睡到自然醒的爸媽，樂子the Diner企劃期間限定「媽咪賴床早午餐組合」Family Brunch Box，集合了樂子the Diner最受歡迎的餐點，一共五大盒營養又美味的早午餐，直接擺盤美美上桌，猶如置身樂子the Diner餐廳用餐。

「媽咪賴床早午餐組合」Family Brunch Box餐點包含培根、手工香腸、蒜味炒野菇；菠菜炒蛋、香料烤番茄、薯塊；燻鮭魚酪梨生菜沙拉；小煎餅、藍莓醬、法式吐司；農夫麵包、藍莓優格、季節水果；飲料五選二，再贈濾掛式咖啡2包送完為止。媽咪開心睡到飽，小孩在家上學沒煩惱，全家營養都兼顧。

「樂青春畢業生限定漢堡餐」的花生培根醬牛肉堡。圖／樂子the Diner提供。
「樂青春畢業生限定漢堡餐」的花生培根醬牛肉堡。圖／樂子the Diner提供。
「媽咪賴床早午餐組合」Family Brunch Box。圖／樂子the Diner提供。
「媽咪賴床早午餐組合」Family Brunch Box。圖／樂子the Diner提供。
「WFH均衡餐盒」火腿蛋俱樂部（前）酪梨雞肉三明治（後）。圖／樂子the Diner提供。
「WFH均衡餐盒」火腿蛋俱樂部（前）酪梨雞肉三明治（後）。圖／樂子the Diner提供。

漢堡 三級警戒 在家工作

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