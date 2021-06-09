夏季旅遊用PANDORA帶著心情趴趴走！ 台灣限定黑熊來了

居家避疫或許打亂了夏季的旅遊計畫，但留得青山在，今夏不妨先戴上Pandora的全新Blue Ocean系列串飾，由海豚、海龜、貝殼、魚兒、獨角鯨等海洋動物陪伴想像徜徉大海，同時也是一個守護海洋的親切提醒。而滿載夢想飛翔的粉紅熱氣球、粉紅火鶴琉璃、海濱椰子樹等一系列旅遊主題串飾，則鼓勵我們時刻體會生活的美妙、保持探索世界的熱情。

去年推出的台灣地區獨家串飾，則以台灣特有文化及經典美景為靈感，濃縮屬於台灣這片土地的記憶與故事，深受好評。今年Pandora再度推出台灣獨家限定串飾，以台灣在地珍貴稀有的保育類動物為靈感，將「台灣黑熊」化作限定串飾主角，並再度邀請台灣知名插畫藝術家欣蒂小姐（Miss Cyndi）設計專屬插畫，為串是注入療癒力。同時還有令人懷念的鐵道小火車及天燈串飾，具有滿載著希望與祝福的正面寓意。 Pandora推出夏季全新Blue Ocean系列串飾，造型充滿海洋風情。圖／Pandora提供 Pandora台灣限定款鐵道小火車925銀琺瑯吊飾，2,080元。圖／Pandora提供 Pandora推出夏季旅遊主題串是，鼓勵大家保持探索世界的心。圖／Pandora提供 Pandora碧藍琉璃海龜吊飾，2,080元。圖／Pandora提供 Pandora Rose璀粉紅熱氣球吊飾，2,880元。圖／Pandora提供 Pandora Rose粉紅火鶴琉璃吊飾，2,080元。圖／Pandora提供 Pandora Rose璀璨海星吊飾，2,480元。圖／Pandora提供 Pandora台灣限定款鐵道小火車925銀琺瑯吊飾，2,080元。圖／Pandora提供 Pandora台灣限定款台灣黑熊925銀琺瑯吊飾，2,080元。圖／Pandora提供 Pandora閃閃獨角鯨925銀串飾，1,580元。圖／Pandora提供