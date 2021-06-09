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夏季旅遊用PANDORA帶著心情趴趴走！ 台灣限定黑熊來了

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Pandora台灣限定款台灣黑熊925銀琺瑯吊飾，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora台灣限定款台灣黑熊925銀琺瑯吊飾，2,080元。圖／Pandora提供

居家避疫或許打亂了夏季的旅遊計畫，但留得青山在，今夏不妨先戴上Pandora的全新Blue Ocean系列串飾，由海豚、海龜、貝殼、魚兒、獨角鯨等海洋動物陪伴想像徜徉大海，同時也是一個守護海洋的親切提醒。而滿載夢想飛翔的粉紅熱氣球、粉紅火鶴琉璃、海濱椰子樹等一系列旅遊主題串飾，則鼓勵我們時刻體會生活的美妙、保持探索世界的熱情。

去年推出的台灣地區獨家串飾，則以台灣特有文化及經典美景為靈感，濃縮屬於台灣這片土地的記憶與故事，深受好評。今年Pandora再度推出台灣獨家限定串飾，以台灣在地珍貴稀有的保育類動物為靈感，將「台灣黑熊」化作限定串飾主角，並再度邀請台灣知名插畫藝術家欣蒂小姐（Miss Cyndi）設計專屬插畫，為串是注入療癒力。同時還有令人懷念的鐵道小火車及天燈串飾，具有滿載著希望與祝福的正面寓意。

Pandora推出夏季全新Blue Ocean系列串飾，造型充滿海洋風情。圖／Pandora提供
Pandora推出夏季全新Blue Ocean系列串飾，造型充滿海洋風情。圖／Pandora提供
Pandora台灣限定款鐵道小火車925銀琺瑯吊飾，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora台灣限定款鐵道小火車925銀琺瑯吊飾，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora推出夏季旅遊主題串是，鼓勵大家保持探索世界的心。圖／Pandora提供
Pandora推出夏季旅遊主題串是，鼓勵大家保持探索世界的心。圖／Pandora提供
Pandora碧藍琉璃海龜吊飾，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora碧藍琉璃海龜吊飾，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora Rose璀粉紅熱氣球吊飾，2,880元。圖／Pandora提供
Pandora Rose璀粉紅熱氣球吊飾，2,880元。圖／Pandora提供
Pandora Rose粉紅火鶴琉璃吊飾，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora Rose粉紅火鶴琉璃吊飾，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora Rose璀璨海星吊飾，2,480元。圖／Pandora提供
Pandora Rose璀璨海星吊飾，2,480元。圖／Pandora提供
Pandora台灣限定款鐵道小火車925銀琺瑯吊飾，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora台灣限定款鐵道小火車925銀琺瑯吊飾，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora台灣限定款台灣黑熊925銀琺瑯吊飾，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora台灣限定款台灣黑熊925銀琺瑯吊飾，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora閃閃獨角鯨925銀串飾，1,580元。圖／Pandora提供
Pandora閃閃獨角鯨925銀串飾，1,580元。圖／Pandora提供

台灣黑熊 海龜 居家辦公 防疫旅遊

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