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李寶英《我的上流世界》誤闖叢林小白兔 穿得天真浪漫

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
李寶英在劇中演繹義大利品牌ETRO洋裝。圖／NETFLIX提供
李寶英在劇中演繹義大利品牌ETRO洋裝。圖／NETFLIX提供

本周將進入第11集的《我的上流世界》，開播以來收視率一路攀升，飾演財閥媳婦的李寶英，從一開始的天真溫暖，到先生的醜惡真面目被揭開的過程，也漸漸展現冷酷的一面，她在劇中的時裝，也從繁花盛開的浪漫、漸漸變為單色系或套裝；而現實生活中的她也在IG放閃，接檔戲剛好是先生池晟演出的《惡魔法官》，送上咖啡車應援「我們家寶英」，感情甜蜜蜜。

在《我的上流世界》中的二少奶奶是嫁入豪門女明星，因此從開播以來，李寶英的衣服可以用花枝招展來形容，扮演著這個家庭最勇於犯規的天真媳婦，她穿搭的GANNI綠色印花縐紗洋裝，和女星Nana在《Oh！珠仁君》第10集撞衫，是創立於2000年、來自哥本哈根夫婦設計師Ditte與Nicolaj Reffstrup的品牌，GANNI以色彩鮮艷的洋裝、針織衫為主，在北歐風格中表現色彩的繽紛。

韓國設計師品牌SOONIL李寶英也多次選穿，這是韓國設計師Soonil Kwon於紐約成立的女裝，擅長女性化、溫柔的剪裁，以別緻的色彩烘托，讓人眼睛一亮，李寶英在關心放學回家的兒子、對先生起疑而難過的內心曲折，都是穿了SOONIL的洋裝；而以奔放印花著稱的義大利品牌ETRO，自然也是李寶英穿搭清單之一。此外，單色系的淺藍Weekend Max Mara馬海毛針織衫，襯出她的柔美溫暖，而在需要排場的時候，她也穿上了DIOR單色長洋裝配襯Caro包款，撐起女明星少奶奶的貴氣。

李寶英演繹的GANNI綠色印花縐紗洋裝，女星Nana在《Oh！珠仁君》第10集也穿過。圖／NETFLIX提供
李寶英演繹的GANNI綠色印花縐紗洋裝，女星Nana在《Oh！珠仁君》第10集也穿過。圖／NETFLIX提供
李寶英在《我的上流世界》中，以繁花盛開的裙裝展現角色個性。圖／NETFLIX提供
李寶英在《我的上流世界》中，以繁花盛開的裙裝展現角色個性。圖／NETFLIX提供
李寶英在《我的上流世界》演出嫁入豪門女明星，服裝以浪漫天真的印花為主。圖／NETFLIX提供
李寶英在《我的上流世界》演出嫁入豪門女明星，服裝以浪漫天真的印花為主。圖／NETFLIX提供
淺藍Weekend Max Mara馬海毛針織衫，襯出李寶英人設的柔美溫暖。圖／NETFLIX提供
淺藍Weekend Max Mara馬海毛針織衫，襯出李寶英人設的柔美溫暖。圖／NETFLIX提供
在劇中飾演慈母的李寶英身穿韓國設計師Soonil Kwon創作的洋裝。圖／NETFLIX提供
在劇中飾演慈母的李寶英身穿韓國設計師Soonil Kwon創作的洋裝。圖／NETFLIX提供
李寶英在劇中身穿DIOR長洋裝、搭配Caro包款。圖／NETFLIX提供
李寶英在劇中身穿DIOR長洋裝、搭配Caro包款。圖／NETFLIX提供
在劇中飾演慈母的李寶英身穿韓國設計師Soonil Kwon創作的洋裝。圖／NETFLIX提供
在劇中飾演慈母的李寶英身穿韓國設計師Soonil Kwon創作的洋裝。圖／NETFLIX提供
SOONIL的洋裝展現了女人味與溫暖浪漫的氣息。
SOONIL的洋裝展現了女人味與溫暖浪漫的氣息。
在劇中飾演慈母的李寶英身穿韓國設計師Soonil Kwon創作的洋裝。圖／NETFLIX提供
在劇中飾演慈母的李寶英身穿韓國設計師Soonil Kwon創作的洋裝。圖／NETFLIX提供

品牌 韓劇 李寶英

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