李寶英《我的上流世界》誤闖叢林小白兔 穿得天真浪漫

本周將進入第11集的《我的上流世界》，開播以來收視率一路攀升，飾演財閥媳婦的李寶英，從一開始的天真溫暖，到先生的醜惡真面目被揭開的過程，也漸漸展現冷酷的一面，她在劇中的時裝，也從繁花盛開的浪漫、漸漸變為單色系或套裝；而現實生活中的她也在IG放閃，接檔戲剛好是先生池晟演出的《惡魔法官》，送上咖啡車應援「我們家寶英」，感情甜蜜蜜。

在《我的上流世界》中的二少奶奶是嫁入豪門女明星，因此從開播以來，李寶英的衣服可以用花枝招展來形容，扮演著這個家庭最勇於犯規的天真媳婦，她穿搭的GANNI綠色印花縐紗洋裝，和女星Nana在《Oh！珠仁君》第10集撞衫，是創立於2000年、來自哥本哈根夫婦設計師Ditte與Nicolaj Reffstrup的品牌，GANNI以色彩鮮艷的洋裝、針織衫為主，在北歐風格中表現色彩的繽紛。