出不了國！ 用雅頓綠茶粉嫩櫻花香水感受香氛儀式感

已經2周多的居家防疫，真的身心靈有點疲憊了嗎？那為生活創造儀式感吧，就從香氛開始，出不了國讓人悶壞，伊麗莎白雅頓推出全新的「綠茶粉嫩櫻花香水」，能聞到淡淡櫻花的香氣，噴灑在身上或居家角落，閉上眼睛，來場用香味旅行的出國儀式感吧。

綠茶粉嫩櫻花香水的靈感來自盛開的櫻花，彷彿陽光照耀在櫻花樹下，散發出的迷人香氣，包裝上還有藍天背景與粉紅色櫻花，放在桌上，也彷彿來到了國外。

調香師Rodrigo Flores-Roux表示，綠茶櫻花是對日本經典木刻藝術家葛飾北齋的致敬，他著名的逃避現實主義版畫，捕捉日本櫻花盛開時，充滿活力、光芒的空靈。

因此香味中，前調甜杏仁、柑橘、佛手柑、紫羅蘭葉，以生命力的感覺揭開序幕，中調櫻花、綠茶、茉莉花、白牡丹花帶出濃郁花花香味，結合綠茶的清新，展現出優雅與精緻感，尾調的琥珀種子麝香、白樺、天鵝絨麝香，為整體香氣帶來無限餘韻。