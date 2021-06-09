防疫辦公、學習利器來囉！電信三雄開賣全新iPad Pro

首款支援5G的全新iPad Pro來了！中華電信、遠傳電信、台灣大哥大宣布陸續開賣全新iPad Pro，並公布相關資費，防疫期間不論遠距上課、居家辦公或追劇都是最佳利器。

中華電信即日起於全台400家iPad銷售服務據點與網路門市陸續開賣首款支援5G的全新iPad Pro Wi-Fi版、iPad Pro Wi-Fi＋Cellular版，全新iPad Pro搭配精采5G月付1,399元、租期36個月，11吋iPad Pro Wi-Fi版128GB專案價10,890元起，行動VIP最高折5,000元，即能以5,890元入手。此外，月付1,599元另享「流量轉贈」8GB（1門），可即時轉贈親友，因應疫情遠距辦公與學習期間新增的行動上網需求。

中華電信並提供豐富的5G娛樂陣容，申辦iPad Pro搭配精采5G購機方案，同享5G客戶免費看Hami Video 5G館，如VR Show、VR Sport、韓國The Show多視角、4K影視等內容；至中華電信網路門市申辦iPad Pro，再享零接觸的免費宅配到府服務。

青春無敵學生購機方案月付688元、租期30個月，11吋iPad Pro Wi-Fi版128GB專案價19,890元，並提供Hami書城月讀包前3個月免月租、合約期間再享KKBOX免月租30個月。

遠傳電信搭配遠傳心5G超夯月付1,399方案，11吋iPad Pro Wi-Fi版128GB專案價10,890元，相當於原價44折，拿iPad舊機到遠傳購買新機，還可再享最高10,890元折扣，等於最低0元起就能入手最新iPad Pro。

遠傳電信建議，受疫情影響需遠距工作的族群，可考慮搭配Apple Pencil或支援USB C充電及觸控板的巧控鍵盤，讓選取文字、編輯文件更直覺，將平板變身成筆電。對於無高階平板需求的消費者，遠傳也針對實用性較高的iPad 2020 Wi-Fi版32GB推出優惠方案，搭配遠傳絕配平板月付699方案及指定信用卡付款，就能以1,590元帶回家。

台灣大哥大即日起全通路正式開賣全新iPad Pro，搭配5G專案月付1,599元、綁約48個月，11吋iPad Pro Wi-Fi版128GB專案價0元，再享5G上網吃到飽，VIP用戶續約最高再折5,000元，另外加碼送myVideo、MyMusic與GeForce NOW雲端遊戲等。疫情期間少出門，台灣大哥大鼓勵用戶多用網路門市、myfone購物及momo購物網等平台訂購。

此外，台灣大哥大6月中旬也將上市被譽為「防丟神器」的AirTag，以單枚與4枚包裝販售，售價分別為990元和3,390元。AirTag是具備近距離感應尋找功能的藍牙追蹤器，搭配蘋果iOS系統的「尋找」App，能透過藍牙技術持續追蹤並找尋重要物品。