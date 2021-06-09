快訊

屍體沒染疫跡象…6人中5確診 法醫：死亡案應全PCR

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫辦公、學習利器來囉！電信三雄開賣全新iPad Pro

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
台灣大哥大即日起開賣全新iPad Pro，搭配5G指定專案可享購機專案價最低0元起。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大即日起開賣全新iPad Pro，搭配5G指定專案可享購機專案價最低0元起。圖／台灣大哥大提供

首款支援5G的全新iPad Pro來了！中華電信、遠傳電信、台灣大哥大宣布陸續開賣全新iPad Pro，並公布相關資費，防疫期間不論遠距上課、居家辦公或追劇都是最佳利器。

中華電信即日起於全台400家iPad銷售服務據點與網路門市陸續開賣首款支援5G的全新iPad Pro Wi-Fi版、iPad Pro Wi-Fi＋Cellular版，全新iPad Pro搭配精采5G月付1,399元、租期36個月，11吋iPad Pro Wi-Fi版128GB專案價10,890元起，行動VIP最高折5,000元，即能以5,890元入手。此外，月付1,599元另享「流量轉贈」8GB（1門），可即時轉贈親友，因應疫情遠距辦公與學習期間新增的行動上網需求。

中華電信並提供豐富的5G娛樂陣容，申辦iPad Pro搭配精采5G購機方案，同享5G客戶免費看Hami Video 5G館，如VR Show、VR Sport、韓國The Show多視角、4K影視等內容；至中華電信網路門市申辦iPad Pro，再享零接觸的免費宅配到府服務。

青春無敵學生購機方案月付688元、租期30個月，11吋iPad Pro Wi-Fi版128GB專案價19,890元，並提供Hami書城月讀包前3個月免月租、合約期間再享KKBOX免月租30個月。

遠傳電信搭配遠傳心5G超夯月付1,399方案，11吋iPad Pro Wi-Fi版128GB專案價10,890元，相當於原價44折，拿iPad舊機到遠傳購買新機，還可再享最高10,890元折扣，等於最低0元起就能入手最新iPad Pro。

遠傳電信建議，受疫情影響需遠距工作的族群，可考慮搭配Apple Pencil或支援USB C充電及觸控板的巧控鍵盤，讓選取文字、編輯文件更直覺，將平板變身成筆電。對於無高階平板需求的消費者，遠傳也針對實用性較高的iPad 2020 Wi-Fi版32GB推出優惠方案，搭配遠傳絕配平板月付699方案及指定信用卡付款，就能以1,590元帶回家。

台灣大哥大即日起全通路正式開賣全新iPad Pro，搭配5G專案月付1,599元、綁約48個月，11吋iPad Pro Wi-Fi版128GB專案價0元，再享5G上網吃到飽，VIP用戶續約最高再折5,000元，另外加碼送myVideo、MyMusic與GeForce NOW雲端遊戲等。疫情期間少出門，台灣大哥大鼓勵用戶多用網路門市、myfone購物及momo購物網等平台訂購。

此外，台灣大哥大6月中旬也將上市被譽為「防丟神器」的AirTag，以單枚與4枚包裝販售，售價分別為990元和3,390元。AirTag是具備近距離感應尋找功能的藍牙追蹤器，搭配蘋果iOS系統的「尋找」App，能透過藍牙技術持續追蹤並找尋重要物品。

新款iPad Pro具備11吋、12.9吋兩種尺寸，儲存容量包括128GB、256GB、512GB、1TB與首次提供的2TB，以機型來說，中華電信選擇最齊全。新一代iPad Pro有Wi-Fi版與5G版，首度採用與Mac相同的M1晶片，具備優異運算能力，效能媲美筆電；機身有11吋與12.9吋螢幕，其中12.9吋螢幕使用Mini LED面板，畫面顯示更為出色，外觀則有銀色或太空灰色。適用於11吋和12.9吋iPad Pro的巧控鍵盤，售價分別為9,490元和10,990元，除了黑色外，今年也新增白色版本。

台灣大哥大6月中旬將開賣被譽為「防丟神器」的蘋果藍牙追蹤器AirTag。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大6月中旬將開賣被譽為「防丟神器」的蘋果藍牙追蹤器AirTag。圖／台灣大哥大提供
11吋iPad Pro Wi-Fi版。圖／遠傳電信提供
11吋iPad Pro Wi-Fi版。圖／遠傳電信提供
12.9吋iPad Pro 5G版。圖／遠傳電信提供
12.9吋iPad Pro 5G版。圖／遠傳電信提供

疫情 購物網 太空

延伸閱讀

德誼數位首推LINE官方帳號宅配免運 指定Mac系列最高回饋3500元

電信三雄挺高雄防疫 中華電信、台哥大、遠傳OTT平台免費看

電信三雄開賣抗疫居家神器iPad Pro 搭資費購機零元

遠傳開賣最新5G平板iPad Pro 搭指定方案專案價低於5折

相關新聞

粽子1顆賣120元！打開一見餡料傻眼 問：到底是在貴什麼？

端午節將屆，多數人會自包或購買現成的粽子，感受一下端午節氣氛。一位網友分享一顆要價破百元的粽子，打開後看到餡料，頓時傻眼，質疑「粽子在貴什麼？」

出不了國！用雅頓綠茶粉嫩櫻花香水感受香氛儀式感

已經2周多的居家防疫，真的身心靈有點疲憊了嗎？那為生活創造儀式感吧，就從香氛開始，出不了國讓人悶壞，伊麗莎白雅頓推出全新...

防疫辦公、學習利器來囉！電信三雄開賣全新iPad Pro

首款支援5G的全新iPad Pro來了！中華電信、遠傳電信、台灣大哥大宣布陸續開賣全新iPad Pro，並公布相關資費，...

德誼數位首推LINE官方帳號宅配免運 指定Mac系列最高回饋3500元

工欲善其事、必先利其器，居家辦公、遠距教學最重要的當然是要把筆電、平板都先準備好！德誼數位在防疫期間推出「防疫免出門 在...

限量預購！ 萊爾富推出「澎湃鱻魚箱、特選犇牛箱」

端午連假將至，國內新冠肺炎疫情仍然嚴峻，中央流行疫情指揮中心與各地方政府呼籲民眾暫緩返鄉、避免非必要的跨區移動，萊爾富為...

全聯618購物節暖身開跑 線上購滿888元送888點 限時618元搶標Gogoro

全台三級防疫警戒延長，全民宅在家抗疫更需要透過網購補足各類生鮮日用品，即使非得出門也會一次大量購買1～2週家庭所需食材，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。