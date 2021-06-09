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限量預購！ 萊爾富推出「澎湃鱻魚箱、特選犇牛箱」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
萊爾富門市LINE社群群組限量推出方便加熱即食的「蒲燒鰻」，一包售價250元、即日起透過門市LINE群組預訂可享群組限定特惠價5包1,099元。圖／萊爾富提供
萊爾富門市LINE社群群組限量推出方便加熱即食的「蒲燒鰻」，一包售價250元、即日起透過門市LINE群組預訂可享群組限定特惠價5包1,099元。圖／萊爾富提供

端午連假將至，國內新冠肺炎疫情仍然嚴峻，中央流行疫情指揮中心與各地方政府呼籲民眾暫緩返鄉、避免非必要的跨區移動，萊爾富為滿足節慶食粽的需求，於全台門市推出名店現購、單顆包裝的「狀元燒肉粽」，售價50元，限量10,000顆，同時即日起推出限量預購的「澎湃鱻魚箱」和「特選犇牛箱」。此外，萊爾富門市LINE社群群組更推出每日限量50箱的「奧瑪超值早餐防疫箱」，一次買齊5款麵包點心。

萊爾富推出的「澎湃鱻魚箱」全台限量500箱售完為止，訂購完成後預計3～4天到貨，內容包含無刺虱目魚肚片140g、生凍小卷250g、產銷履歷台灣鯛魚片250g、白蝦230g、魩仔魚200g、澎湖花枝丸250g，原價849元、即日起門市預購優惠價699元；另一款全台限量500箱的「特選犇牛箱」內容包含牛五花火鍋肉片200g、無骨牛小排燒烤片200g、金磚骰子牛200g、澳洲低脂牛肉片200g、特選翼板牛排120g，原價999元、即日起門市預購優惠價888元，訂購完成後預計3～4天到貨，售完為止。Hi-Life VIP App會員購買「澎拜鱻魚箱」或「特選犇牛箱」，結帳時報會員手機號碼或出示會員條碼，再送2,000 Hi點，無回饋上限。

萊爾富門市LINE社群群組推出每日限量50箱的「奧瑪超值早餐防疫箱」，內容包含入口即化的招牌奶油爆漿餐包、香濃可口的大甲芋泥可頌、只使用鮮奶及100%日本麵粉的日本麵粉拔絲牛奶麵包、外酥內軟的黃金蒜蒜吐司和細緻綿密的生吐司，原價750元、即日起透過萊爾富門市LINE社群群組預購優惠價549元。

除了提供預購的防疫箱購食材，萊爾富也攜手中華民國全國漁會，即日起至7月13日於門市推出冷凍食材新品「三合一海鮮湯」，內有澎湖海菜、熟魩仔魚、虱目魚丸，售價100元。另於萊爾富門市LINE社群群組限量推出方便加熱即食、外銷日本品質的「蒲燒鰻」，外食族或料理新手也能簡單處理，一包售價250元、即日起透過門市LINE群組預訂可享群組限定特惠價5包1,099元。

萊爾富是目前四大超商中提供非現金支付選擇最多的超商，種類多達63種。即日起至6月15日於萊爾富門市持聯邦信用卡單筆消費滿300元，即贈30元刷卡金（全台限量5,000組，須上聯邦銀行網站登錄，每戶限回饋3筆）；Hi-Life VIP App會員使用HiPay聯邦付款，萊爾富再加碼送30元、以等值6,000 Hi點贈送。

萊爾富於全台門市推出名店現購、單顆包裝的經典口味「狀元燒肉粽」，售價50元，限量10,000顆。圖／萊爾富提供
萊爾富於全台門市推出名店現購、單顆包裝的經典口味「狀元燒肉粽」，售價50元，限量10,000顆。圖／萊爾富提供
萊爾富推出限量預購的「澎湃鱻魚箱」、「特選犇牛箱」搶攻宅商機。圖／萊爾富提供
萊爾富推出限量預購的「澎湃鱻魚箱」、「特選犇牛箱」搶攻宅商機。圖／萊爾富提供
萊爾富攜手中華民國全國漁會，即日起至7月13日於門市推出冷凍食材新品「三合一海鮮湯」，內有澎湖海菜、熟魩仔魚、虱目魚丸，售價100元。圖／萊爾富提供
萊爾富攜手中華民國全國漁會，即日起至7月13日於門市推出冷凍食材新品「三合一海鮮湯」，內有澎湖海菜、熟魩仔魚、虱目魚丸，售價100元。圖／萊爾富提供
萊爾富攜手中華民國全國漁會，即日起至7月13日於門市推出冷凍食材新品「三合一海鮮湯」，內有澎湖海菜、熟魩仔魚、虱目魚丸，售價100元。圖／萊爾富提供
萊爾富攜手中華民國全國漁會，即日起至7月13日於門市推出冷凍食材新品「三合一海鮮湯」，內有澎湖海菜、熟魩仔魚、虱目魚丸，售價100元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出全台限量500箱的「澎湃鱻魚箱」，售價849元、即日起門市預購優惠價699元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出全台限量500箱的「澎湃鱻魚箱」，售價849元、即日起門市預購優惠價699元。圖／萊爾富提供
萊爾富於全台門市推出名店現購、單顆包裝的經典口味「狀元燒肉粽」，售價50元，限量10,000顆。圖／萊爾富提供
萊爾富於全台門市推出名店現購、單顆包裝的經典口味「狀元燒肉粽」，售價50元，限量10,000顆。圖／萊爾富提供
萊爾富推出全台限量500箱的「特選犇牛箱」，售價999元，即日起門市預購優惠價888元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出全台限量500箱的「特選犇牛箱」，售價999元，即日起門市預購優惠價888元。圖／萊爾富提供
萊爾富門市LINE社群群組推出每日限量50箱的「奧瑪超值早餐防疫箱」，售價750元，即日起、預購優惠價549元。圖／萊爾富提供
萊爾富門市LINE社群群組推出每日限量50箱的「奧瑪超值早餐防疫箱」，售價750元，即日起、預購優惠價549元。圖／萊爾富提供

LINE 日本 疫情 萊爾富超商 端午節

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