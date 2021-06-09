限量預購！ 萊爾富推出「澎湃鱻魚箱、特選犇牛箱」

端午連假將至，國內新冠肺炎疫情仍然嚴峻，中央流行疫情指揮中心與各地方政府呼籲民眾暫緩返鄉、避免非必要的跨區移動，萊爾富為滿足節慶食粽的需求，於全台門市推出名店現購、單顆包裝的「狀元燒肉粽」，售價50元，限量10,000顆，同時即日起推出限量預購的「澎湃鱻魚箱」和「特選犇牛箱」。此外，萊爾富門市LINE社群群組更推出每日限量50箱的「奧瑪超值早餐防疫箱」，一次買齊5款麵包點心。

萊爾富推出的「澎湃鱻魚箱」全台限量500箱售完為止，訂購完成後預計3～4天到貨，內容包含無刺虱目魚肚片140g、生凍小卷250g、產銷履歷台灣鯛魚片250g、白蝦230g、魩仔魚200g、澎湖花枝丸250g，原價849元、即日起門市預購優惠價699元；另一款全台限量500箱的「特選犇牛箱」內容包含牛五花火鍋肉片200g、無骨牛小排燒烤片200g、金磚骰子牛200g、澳洲低脂牛肉片200g、特選翼板牛排120g，原價999元、即日起門市預購優惠價888元，訂購完成後預計3～4天到貨，售完為止。Hi-Life VIP App會員購買「澎拜鱻魚箱」或「特選犇牛箱」，結帳時報會員手機號碼或出示會員條碼，再送2,000 Hi點，無回饋上限。

萊爾富門市LINE社群群組推出每日限量50箱的「奧瑪超值早餐防疫箱」，內容包含入口即化的招牌奶油爆漿餐包、香濃可口的大甲芋泥可頌、只使用鮮奶及100%日本麵粉的日本麵粉拔絲牛奶麵包、外酥內軟的黃金蒜蒜吐司和細緻綿密的生吐司，原價750元、即日起透過萊爾富門市LINE社群群組預購優惠價549元。

除了提供預購的防疫箱購食材，萊爾富也攜手中華民國全國漁會，即日起至7月13日於門市推出冷凍食材新品「三合一海鮮湯」，內有澎湖海菜、熟魩仔魚、虱目魚丸，售價100元。另於萊爾富門市LINE社群群組限量推出方便加熱即食、外銷日本品質的「蒲燒鰻」，外食族或料理新手也能簡單處理，一包售價250元、即日起透過門市LINE群組預訂可享群組限定特惠價5包1,099元。