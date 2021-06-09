全聯618購物節暖身開跑 線上購滿888元送888點

全台三級防疫警戒延長，全民宅在家抗疫更需要透過網購補足各類生鮮日用品，即使非得出門也會一次大量購買1～2週家庭所需食材，少去多買聰明採購。針對民眾採購日用品需求，全聯搶先推出618購物節暖身慶滿額贈點，city'super推出蔬菜、水果、米箱購省更多，美廉社則是攜手Tomod's特美事推折價優惠感謝台日友好。

全聯線上購「618你購了沒」購物節於6月10日起提前一週暖身開跑，全站單日PX Pay支付滿888元送888點。6月18日到6月20日正式活動登場，限時3天每日中午12時推出「夢幻逸品」618元開搶活動，會員扣指定福利點數即可參加搶購活動，有機會以618元購入價值萬元以上的夢幻逸品，包括限量6台的TAKASIMA高島愛舒服小沙發-享睡版、限量1台價值超過6萬元的Gogoro VIVA MIX KEYLESS電動機車、限量8組的任天堂Switch魔物獵人特仕版主機和PRO手把同捆組，拼手速就能以618元就能帶回家。

疫情期間宅在家購物一樣享優惠，「PXGo全聯線上購」精選商品5折起，共有近百件商品激省限時下殺，種類包括生鮮、生活用品、食品等。同時OFF COFFEE及阪急麵包推出限時3天每組618元同步應援，一次買可分次到門市取貨，無期限限制，透過線上轉贈功能，還能分享給親朋好友。

city'super因應三級警戒掀起的全民自煮風潮，攜手遠傳friDay購物即日起推出2款「防疫履歷蔬菜箱」，分別是針對小家庭推出6～8種品項的A款「防疫履歷蔬菜箱」699元，以及B款「澎派防疫履歷蔬菜箱」888元，內含10～12種新鮮當季蔬果，訂購後5天內免運宅配到府；另外也祭出重達5公斤、空運限量直送來台的「巨無霸西北櫻桃箱」5公斤原價4,980元，含運特價3,380元。消費者只要遠傳friDay購物下單或在全台七店服務台訂購後，7月1日陸續宅配至府。

另外，即日起至6月29日也推出2款台灣履歷新米箱，分別是「大橋牌CAS越光米新米箱」1公斤8包，原價1,440元，特價999元；以及首次推出與日本越光米同等級、嚴選82特級品的台灣米飯界霸主一等米「三光米 CAS 82月光銀飯新米箱」1公斤6包，原價1,080元，特價799元，隨貨再送市價180元星光全穀糙米150克2包，即日起在全台7店預購，預購後7天內免費宅配到府。