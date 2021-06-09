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因應疫情延燒！ 流行腕表加重連結年輕市場力道

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Seiko 5 Sports在官方instagram帳號，發起「With 5 snaps」線上募集活動。圖／摘自instagram
Seiko 5 Sports在官方instagram帳號，發起「With 5 snaps」線上募集活動。圖／摘自instagram

隨著三級警戒不斷延長，眼看疫情難以在短時間趨緩的情況下，流行腕表品牌為了降低虧損，並抓住年輕族群的目光，在近期都不約而同的加強線上行銷力道。Swatch與Seiko 5 Sport都紛紛透過互動遊戲、呼應市場的新品，來刺激買氣並提升目標消費者與品牌連結度。

6月是同志驕傲月，而平權也是年輕世代最關注的議題之一，所以Swatch亦推出了向LGBTQIA+族群致意的Pride系列。透過三款腕表以及Swatch x You四款客製畫布，傳遞尊重多元、包容不同的精神。這系列無論是點綴於表圈上的水晶、機芯，還是表扣，都大量運用了象徵性的彩虹配色來設計。此外，台灣Swatch還自即日起到6月14日在官方的instagram帳號，舉辦#SwatchInSpace互動贈獎遊戲，來加強行銷，品牌日前推出的太空系列生物陶瓷Big Bold表款。

無獨有偶，SEIKO旗下年輕品牌Seiko 5 Sports為了讓居家的讓的人們，能以拍攝照片展現自我的方式，向全世界對話。在官方instagram帳號，發起「With 5 snaps」線上募集活動，邀請消費者至6月25日為止，上傳與周遭 的「5」一起合照的美照。並加註品牌指定的標籤，就有機會獲得Seiko 5 Sports可替換尼龍表帶一副，並獲選至Seiko全球網站展示個人美學。品牌表示，藉由此次活動帶給年輕世代嶄新訊息，運用穿搭可以變成一種自我表現的方式，甚至可賦予文化傳承的特殊意義。

Swatch Pride系列腕表7,900元。圖／Swatch提供
Swatch Pride系列腕表7,900元。圖／Swatch提供
Swatch Pride系列腕表3,950元。圖／Swatch提供
Swatch Pride系列腕表3,950元。圖／Swatch提供
Swatch Pride系列腕表3,150元。圖／Swatch提供
Swatch Pride系列腕表3,150元。圖／Swatch提供
Swatch推出了向LGBTQIA+族群致意的Pride系列客製畫布。圖／Swatch提供
Swatch推出了向LGBTQIA+族群致意的Pride系列客製畫布。圖／Swatch提供
6月是同志驕傲月，所以Swatch亦推出了向LGBTQIA+族群致意的Pride系列腕表和客製畫布。圖／Swatch提供
6月是同志驕傲月，所以Swatch亦推出了向LGBTQIA+族群致意的Pride系列腕表和客製畫布。圖／Swatch提供

品牌 腕表 三級警戒

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