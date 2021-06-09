因應疫情延燒！ 流行腕表加重連結年輕市場力道

隨著三級警戒不斷延長，眼看疫情難以在短時間趨緩的情況下，流行腕表品牌為了降低虧損，並抓住年輕族群的目光，在近期都不約而同的加強線上行銷力道。Swatch與Seiko 5 Sport都紛紛透過互動遊戲、呼應市場的新品，來刺激買氣並提升目標消費者與品牌連結度。

6月是同志驕傲月，而平權也是年輕世代最關注的議題之一，所以Swatch亦推出了向LGBTQIA+族群致意的Pride系列。透過三款腕表以及Swatch x You四款客製畫布，傳遞尊重多元、包容不同的精神。這系列無論是點綴於表圈上的水晶、機芯，還是表扣，都大量運用了象徵性的彩虹配色來設計。此外，台灣Swatch還自即日起到6月14日在官方的instagram帳號，舉辦#SwatchInSpace互動贈獎遊戲，來加強行銷，品牌日前推出的太空系列生物陶瓷Big Bold表款。