軒尼詩V.S.O.P感官傳承版 攜手藝術家解碼感官奧秘

法國干邑大廠軒尼詩（Hennessy）2021年攜手享負盛名的國際級媒體藝術家兼導演——雷菲克・安納多爾（Refik Anadol），推出「軒尼詩V.S.O.P感官傳承限量版」，預計於6月23日起，於全台精選菸酒專賣店及各大量販通路陸續上市，建議售價1,950元（實際售價以各店家為準）。

安納多爾先運用高科技儀器，追蹤與記錄軒尼詩品鑑委員（Tasting Committee）鑑賞生命之水時的情緒；接著進一步運用3D投影技術，轉譯品鑑委員會的情緒，轉化為全新的限量版包裝設計，有著如波浪般的浮雕外盒，及富含紋理線條的紅銅色瓶身，在虛實之間形塑了品牌的匠心獨運。

軒尼詩品鑑委員在每日上午例行11點的會議中，一起品評生命之水；不同之處在於，這次成員們穿戴上了感測器，進行傳承兩世紀的品鑑儀式。與此同時，安納多爾透過罕見的專業腦波圖（EEG），擷取成員們感受與即時的情緒感知數據。像是跨過一道突破界限的鴻溝，嚐下圓潤陳釀香氣的剎那，那份無法隱藏、最即時的情緒波動、思緒流轉、推敲迴盪，都在當下透過高科技轉譯為另一個維度的語言。

「兩百多年來，我們都在此工藝中不斷進行分類、描述，並嘗試使用精確的詞語來傳達印象與經驗的訊息。」軒尼詩第八代調和總藝師—雷諾．費爾沃．紀朗德（Renaud Fillioux de Gironde）表示：「對於新世代科技即將挖掘出的全新語彙，是令人好奇且激動的。」

化虛為實，藝術家安納多爾解釋：「情緒存在於感官、皮膚、心臟及腦部中，我們可以藉由靈敏的設備追蹤一切，從感官直至物體表面上的每一個細微變化。」他將這樣的體驗形容為：「在現時空間中，體驗把未來放在眼下的感官經驗。」將過去與現在融合為一體，將抽象的詞彙透過科技具像化，虛實已難以定義，而看似生冷的感官數據畫作，卻因為「軒尼詩V.S.O.P感官傳承限量版」而讓生命之水有了溫度。

為了強化這樣的體驗，安納多爾更設計了一個「無窮之屋（Infinity Room）」，投射及具體展現出他在法國干邑區所收集到的數據圖像。此般身歷其境的沉浸式藝術體驗，將會在選定的地點進行全球展出。同時，民眾只要掃描「軒尼詩V.S.O.P感官傳承限量版」盒內的二維條碼，亦可以進行線上體驗。

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