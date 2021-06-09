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迷你塔買4送2、起司塔8折 PABLO還有4款新口味登場
來自日本的半熟起司塔「PABLO」，繼之前與全家便利商店跨名合作，推出多款獨家商品後，自即日起再陸續推出「「PABLO芒果半熟起司塔」及「PABLO杏桃起司奶酪」，凡購買指定點，還可享咖啡半價的搭配優惠，讓防疫在家期間，同樣能夠享受輕鬆的午茶時光。另外還有楊枝甘露起司塔、PABLO迷你花生卡士達起司塔新品登場，更於防疫期間，推出「迷你起司塔買4送2」、「起司塔8折」等不同優惠。
此次聯名推出的「PABLO芒果半熟起司塔」，將起司內餡內中拌入百分百的芒果原汁，並烘烤出細膩綿滑的口感，起司塔表面再淋上慢火熬煮的芒果醬，增添整體的酸甜滋味，每顆42元。另外將於6月16日登場的「PABLO杏桃起司奶酪」則是使用澳洲奶油起司搭配奶酪，再淋上獨家的杏桃果醬，除了奶香外，更有細緻的杏桃果香，每顆42元。即日起至6月29日期間，於全家購買指定貼標甜點任一件，單品咖啡可享半價優惠。
除此之外，PABLO門市也新推出「「PABLO楊枝甘露起司塔」及「PABLO迷你花生卡士達起司塔」。楊枝甘露起司塔以高人氣的港式甜品為設計基礎，讓芒果與起司、椰奶、金柚肉、西米露相互組合，堆疊出經典的港式滋味，每顆588元，6月28日前可享520元防疫優惠價，另會加贈楊枝甘露冰沙優惠券，可待解封上市後使用。（限指定門市販售與使用）
「迷你花生卡士達起司塔」則是以花生為主題，搭配上卡士達鮮奶油、花生醬、花生粉，帶出濃郁的花生香氣與飽滿滋味，每顆88元。另外自即日起至7月4日期間，各門市也推出不同的限定優惠，包括「迷你起司塔買4送2」、「金牌起司塔8折起」、「原味起司塔88折」等不同方案。新光A8店並提供外送服務。（優惠因分店而異）
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