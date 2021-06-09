百貨線上迎戰618檔期 SOGO、微風、遠百優惠齊發

居家防疫期間，百貨紛紛啟動線上模式，面對電商上半年度最大促銷檔期618即將開打，百貨電商平台也不缺席。SOGO istore即日起至6月30日推出網購優惠專案，一周以來業績較去年同期成長6倍。微風的BREEZEONLINE年中慶檔期將於6月14日至6月27日上場，推出超過上萬種商品全面3折起。

因應疫情在家網購所需，SOGO istore即日起至6月30日推出購買化妝品、服飾、運動休閒、居家寢飾滿3,000元現折200元； 小家電滿1萬元現折500元，皆可累折無上限。同時與在實體SOGO百貨消費一樣，線上可同步累積Happy Go卡點數，還可以使用Happy Go點數折抵消費。活動開跑一周，SOGO istore業績較去年同期成長6倍，當中以筆電、ipad等3C產品，居家運動放電的switch，在家烘焙的進口鬆餅粉、蛋糕粉，以及居家保養的高端保養品，最為熱銷。

微風BREEZEONLINE年中慶檔期首推台灣代表性時裝品牌夏姿3折起，全館還有近70個國際精品品牌可選購，包含Salvatore Ferragamo、STELLA McCARTNEY、LANVIN、LOEWE、BURBERRY等皆已上架，從經典包款、精品童裝檔美妝品牌都有。

當中BREEZE BEAUTY美妝保養推出GUCCI傾色流光唇膏低於4折、LANCOME小黑瓶囤貨組6.7折，其他像是Kiehl’s、L’OCCITANE、SK-II、Dior、ESTEE LAUDER、YSL等熱門美妝保養品牌都推出指定優惠。微風指出，自三級警戒發布以來，可舒緩心情的香氛保養類別業績成長3成以上，現全新上架多款香氛保養品牌，其中尤以1010 HOPE / 1010 APOTHECARY品牌銷售表現突出。

遠東百貨總經理徐雪芳感謝醫護人員在防疫前線付出，特別準備2,400個愛心醫護便當致敬醫護人員。由遠百板橋區總店長施智耀親送板橋大遠百1,200個、遠百中山店1,200個百貨人氣美食便當及50箱速食麵給予亞東醫院，為醫護人員加油打氣、補充體力。防疫期間，消費者可使用「遠百速利便」快速取貨站外帶外送商品與美食，也能透過遠百線上購物「Stay Home輕鬆購」享14%高回饋。