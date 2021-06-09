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遠傳開賣最新5G平板iPad Pro 搭指定方案專案價低於5折

經濟日報 / 記者陳虹妃／即時報導
12.9吋iPad Pro 5G。圖/遠傳電信提供
12.9吋iPad Pro 5G。圖/遠傳電信提供

疫情影響，在家學習與遠距工作使平板、筆電需求大增，遠傳（4904）防疫也挺你，一年一度果粉引領期盼、搭載M1晶片的iPad Pro今日起陸續開賣，遠傳公佈iPad Pro資費，搭配遠傳心5G超夯月付1399方案，11吋iPad Pro (128GB/WiFI)專案價10,890元，相當於原價44折帶回家，拿iPad舊機來遠傳購買新機，還可再享最高10,890元折扣，等於0元就能入手最新iPad Pro！

iPad Pro是遠傳首款支援 5G 行動網路的超強大工作平板，可以解決使用者需要隨時隨地觀看高品質串流影片、即時協作和高畫質的FaceTime、並且希望減少畫面延遲性的需求。這次新款iPad Pro主要更新，包括M1晶片、Mini-LED螢幕、5G行動網路、1,200萬超廣角前置鏡頭、和Thunderbolt / USB4 連接器。iPad Pro 2021 使用的M1晶片，採用8 核心 CPU、8 核心 GPU設計，比 A12Z 仿生晶片效能快50%、GPU快40%，可謂新款iPad Pro的強大威力來源，全方位提升處理效能。

受疫情影響需遠距工作的族群，可考慮搭配Apple pencil、或支援USB C充電及觸控板的巧控鍵盤，讓選取文字、編輯文件更直覺，平板華麗變身成筆電，工作更有效率。對於無高階平板需求的消費者，遠傳也針對實用性較高的iPad 2020 (32G/WiFi)推出優惠方案，搭配遠傳絕配平板月付699方案及指定信用卡付款，就能以1,590元帶回家，工作、追劇都有好幫手，來遠傳入手實用平板無負擔。

iPad Pro申辦網頁請洽：https://fetnet.tw/q77oNV

11吋/12.9吋iPad Pro (2021)專案價格表
11吋/12.9吋iPad Pro (2021)專案價格表
11吋iPad Pro Wi-Fi。圖/遠傳電信提供
11吋iPad Pro Wi-Fi。圖/遠傳電信提供

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