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粽子1顆賣120元！打開一見餡料傻眼 問：到底是在貴什麼？

聯合新聞網 / 綜合報導
網友抱怨一顆要價120元的粽子，餡料內容讓他很失望。圖擷自《PTT Gossiping》
網友抱怨一顆要價120元的粽子，餡料內容讓他很失望。圖擷自《PTT Gossiping》

端午節將屆，多數人會自包或購買現成的粽子，感受一下端午節氣氛。一位網友分享一顆要價破百元的粽子，打開後看到餡料，頓時傻眼，質疑「粽子在貴什麼？」

一位網友在《PTT Gossiping》板以「這顆粽子值多少？」為題，分享家人給的一顆賣120元的粽子。這顆要價不菲的粽子，讓原PO滿心期待，「外觀看起來超普，打開應該閃閃發光」，沒想到打開後，頓時讓他傻眼。

從照片上可看出粽子的餡料，包括一顆蛋黃、一塊瘦肉、花生、菜脯、一小片香菇，另外還有一顆目測直徑約1公分的小干貝。除了那顆干貝外，沒有太特別的餡料，讓原PO忍不住抱怨，「一顆120元就這樣？裡面比較好的也就只有干貝啊」，更問大家「有沒有粽子在貴什麼的八卦？」

其他人看到粽子照，也驚呼「浮誇…」、「賣牌子的，昨天吃一顆200多也不怎樣」、「花生蛋黃=0」、「看起來很難吃，味道沒有融合在一起」、「80元或許是我可以接受的市場價，但我鍾意新鮮粽葉+鹹蛋黃+土豆，照片這個我沒很愛，120元太貴啦」。

端午節 粽子

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