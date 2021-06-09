《我的上流世界》李寶英的洞洞裝 鬼鬼、吳速玲都穿過

Netflix熱門韓劇《我的上流世界》描述財閥世家女子生活中的秘辛，以懸疑兇殺案貫穿整劇，可以說是集各種看點於一身。而談到上流社會生活，當然少不了各種時尚精品穿搭造型，同時也展現出今年的流行趨勢和熱賣商品，其中飾演梟遠集團二媳婦的李寶英，就在劇中穿了一件洞洞裝，而這件洞洞裝正是義大利時尚品牌PRADA今年春夏最紅的造型。

PRADA今年春夏系列備受熱議，原因之一就是設計師Raf Simons的加入，這季作為他加入團隊後的首季作品發表，格外引人注目。而身為時尚鬼才的Raf Simons也沒讓大家失望，像李寶英穿的這件洞洞裝，就是這次秀上最吸睛的造型，用洞孔裝飾針織高領上衣外罩洞孔裝飾針織毛衣，搭配灰色長裙，展現制服的優雅與破壞的張力，俐落前衛超搶眼，黃配黑打造出鮮明對比魅力，黃色的洞洞裝看起來也有點像卡通中常出現的起士，更添可愛俏皮的氛圍。