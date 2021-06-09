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《我的上流世界》李寶英的洞洞裝 鬼鬼、吳速玲都穿過

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
李寶英在《我的上流世界》穿了PRADA今年春夏最紅的服裝。圖／PRADA提供
李寶英在《我的上流世界》穿了PRADA今年春夏最紅的服裝。圖／PRADA提供

Netflix熱門韓劇《我的上流世界》描述財閥世家女子生活中的秘辛，以懸疑兇殺案貫穿整劇，可以說是集各種看點於一身。而談到上流社會生活，當然少不了各種時尚精品穿搭造型，同時也展現出今年的流行趨勢和熱賣商品，其中飾演梟遠集團二媳婦的李寶英，就在劇中穿了一件洞洞裝，而這件洞洞裝正是義大利時尚品牌PRADA今年春夏最紅的造型。

PRADA今年春夏系列備受熱議，原因之一就是設計師Raf Simons的加入，這季作為他加入團隊後的首季作品發表，格外引人注目。而身為時尚鬼才的Raf Simons也沒讓大家失望，像李寶英穿的這件洞洞裝，就是這次秀上最吸睛的造型，用洞孔裝飾針織高領上衣外罩洞孔裝飾針織毛衣，搭配灰色長裙，展現制服的優雅與破壞的張力，俐落前衛超搶眼，黃配黑打造出鮮明對比魅力，黃色的洞洞裝看起來也有點像卡通中常出現的起士，更添可愛俏皮的氛圍。

其實，這整身造型在過去半年內也受到許多時尚雜誌編輯的喜愛，都曾被當作拍攝重點，眾多明星也紛紛搶穿，像是台灣女星鬼鬼吳映潔、時尚媽咪吳速玲、演員林映唯等等，另外也有其他不同顏色的款式可選擇。

李寶英在《我的上流世界》穿了PRADA今年春夏最紅的服裝。圖／PRADA提供
李寶英在《我的上流世界》穿了PRADA今年春夏最紅的服裝。圖／PRADA提供
洞孔裝飾針織上衣，43,000元。圖／PRADA提供
洞孔裝飾針織上衣，43,000元。圖／PRADA提供
李寶英在《我的上流世界》穿了PRADA今年春夏最紅的服裝。圖／PRADA提供
李寶英在《我的上流世界》穿了PRADA今年春夏最紅的服裝。圖／PRADA提供
春夏系列洞洞裝造型非常搶眼。圖／PRADA提供
春夏系列洞洞裝造型非常搶眼。圖／PRADA提供
Re-Nylon再生尼龍百褶長裙，價格電洽。圖／PRADA提供
Re-Nylon再生尼龍百褶長裙，價格電洽。圖／PRADA提供
吳速玲穿PRADA春夏系列洞洞裝。圖／摘自臉書
吳速玲穿PRADA春夏系列洞洞裝。圖／摘自臉書
洞孔裝飾針織毛衣，34,000元。圖／PRADA提供
洞孔裝飾針織毛衣，34,000元。圖／PRADA提供
林映唯（右）也穿過PRADA今年春夏的洞洞裝。圖／PRADA提供
林映唯（右）也穿過PRADA今年春夏的洞洞裝。圖／PRADA提供
鬼鬼吳映潔穿PRADA洞洞裝配Versace La Medusa相機包。圖／Versace提供
鬼鬼吳映潔穿PRADA洞洞裝配Versace La Medusa相機包。圖／Versace提供
春夏系列洞洞裝造型非常搶眼。圖／PRADA提供
春夏系列洞洞裝造型非常搶眼。圖／PRADA提供
PRADA今年春夏的洞洞裝超受歡迎。圖／摘自臉書、品牌提供
PRADA今年春夏的洞洞裝超受歡迎。圖／摘自臉書、品牌提供

義大利 PRADA 鬼鬼

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