粉絲必收！7-11「史努比好生活集點」推27款夢幻逸品

近來大眾的生活都被防疫填滿，宅家不出門也要有好心情，7-ELEVEN將於6月16日起推出「史努比好生活集點」活動，瞄準居家宅療癒商機，推出絨毛公仔萬用提袋、不鏽鋼保冷吸管杯、電動奶泡機、計時電子秤、多功能料理機、復刻黑白圓形康寧鍋等共27款限量夢幻實用逸品，為粉絲宅家生活增添儀式感。此外，為因應防疫低接觸消費趨勢，即日起持60點貼紙點數即可兌換指定icash卡一張，日後消費時皆能將點數存在卡片中，讓消費者消費集點更安心。

充滿自信、喜愛天馬行空幻想的史努比（SNOOPY）廣受各年齡層喜愛，「7-ELEVEN X SNOOPY史努比主題店」在台北、台南、高雄連開4家店，至今已吸引上百萬人次到訪，周邊商品更是狂賣上千萬元。7-ELEVEN表示，為了造福更多鐵粉就近蒐集周邊商品，再度攜手PEANUTS推出全新集點活動，並以居家、咖啡、偽出遊系列推出各式周邊商品。

7-ELEVEN「史努比好生活集點」活動自6月16日起開跑，首波推出「限量絨毛公仔萬用提袋」，全包覆式提袋搭配SNOOPY、胡士托與查理布朗立體絨毛公仔，萌化人心的設計讓鐵粉一定要整套蒐集，集滿6點加129元或120點免費送1款，共5款；「限量304不鏽鋼保冷吸管杯」可保冷保溫，附不鏽鋼吸管，集滿6點加199元或200點免費送1款，共5款。

6月16日下午3點起開放限量預購的包括首次推出的「限量電動奶泡機」，可冷熱兩用，低分貝快速攪拌出綿密奶泡，集滿6點加999元；「限量多功能料理機」能簡單做出三明治、荷包蛋、鬆餅，另附上SNOOPY造型烤盤，集滿6點加999元可加購1款，共2款；「限量復刻黑白圓形康寧鍋」為美國原廠製造，2.25L大容量，可一鍋多用，搭配經典的SNOOPY黑白設計，豐富自煮生活，集滿6點加999元；可手提、肩背的「限量造型保溫保冷袋」集滿6點加299元可加購1款，共2款；「限量經典巴士造型快收帳」是史努比經典巴士造型，1.1公斤輕巧好攜帶，外型超吸睛，集滿6點加599元。

看準寵物商機夯，同步推出「限量寵物外出水壺」，一鍵出水，簡單易用，集滿6點加299元，6月16日下午3點起限量預購，OPEN POINT會員可在OPEN POINT App「小7集點卡」功能中，限使用電子點數搶先兌換預購，數量有限售完為止。