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更新你的小白鞋清單！盤點5款夏季必入手甜美、有型款

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Nike攜手藝術家Mayumi Yamase打造全新Blazer Low鞋3,400元與Air Force 1鞋4,500元。圖／FRUITION提供
Nike攜手藝術家Mayumi Yamase打造全新Blazer Low鞋3,400元與Air Force 1鞋4,500元。圖／FRUITION提供

休閒小白鞋無論什麼造型都可搭配，早就是女孩們之間的共識了。不過，難以維持潔淨，也是其缺點，所以每當新一季到來，就是該更新你的鞋櫃清單了。包括Nike、Onitsuka Tiger和Puma、Fila都提供了新小白鞋選項，無論是甜美、俏皮還是設計感，都能找得到！

Nike攜手藝術家Mayumi Yamase打造全新Blazer Low與Air Force 1鞋款，採用無論外觀、觸感或氣味皆與天然皮革相差無幾的永續Flyleather皮革製成。還將塗鴉筆觸應用在Blazer Low復古泡棉鞋舌和Air Force 1嫩橘生膠底上 ; 兩雙鞋後跟並有可愛的Nike電繡字樣，與鞋身的灰藍、粉橘、嫩綠等色調融合。鞋盒更有著裸粉色聯名設計，和調色盤花樣襯紙，讓女孩們想不入手都難。

而Onitsuka Tiger則與泰國高級生活風格品牌DoiTung合作，以永續發展的製程創作限量MEXICO 66 PARATY鞋，在簡約的白色鞋後跟處，點綴了紅色和藍色的編織圖案。這樣的作法比機器製作更加柔軟，圖案也更精緻細膩，並兼具泰北的當地風情。同樣聯名的小白鞋，包括了Fila與防彈少年團BTS合作的Project 7 : Back To Nature系列運動鞋，鞋履底部與鞋跟也採用回收廢料的「再生橡膠」製成。搭配復古的潔白鞋身，與繽紛色彩的刺繡Logo圖案，最適合夏日來穿搭。

另外，PUMA 特別針對夏日推出女孩必買的Oslo Maja小白鞋，結合高厚底與復古兩大關鍵特色。透過淨白皮革鞋身混和麂皮異材質拼接，復刻60年代經典鞋型輪廓，以厚實圓弧大底拉長身型比例。而且，輕量EVA材質徹底擺脫傳統厚底鞋笨重無法久穿的困擾，腳感依然舒適輕盈。

FILA #BackToNature復古運動鞋2,490元。圖／FILA提供
FILA #BackToNature復古運動鞋2,490元。圖／FILA提供

Onitsuka Tiger與DoiTung聯名MEXICO 66 PARATY鞋3,280元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger與DoiTung聯名MEXICO 66 PARATY鞋3,280元。圖／Onitsuka Tiger提供

FILA #BackToNature復古運動鞋2,490元。圖／FILA提供
FILA #BackToNature復古運動鞋2,490元。圖／FILA提供

PUMA Oslo Maja鞋2,980元。圖／PUMA提供
PUMA Oslo Maja鞋2,980元。圖／PUMA提供

泰國 藝術家

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