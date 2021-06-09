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涓豆腐4人餐現省541、杏子豬排8折！7間外帶餐享優惠

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
涓豆腐集結店內招牌餐點，推出2、4人套餐組合。圖／豆府提供
涓豆腐集結店內招牌餐點，推出2、4人套餐組合。圖／豆府提供

為了因應民眾居家防疫的需求，六角集團集結旗下的銀座杏子豬排、京都勝牛、大阪王將等眾多品牌，共同推出外帶8折起的優惠，滿額還可再加贈指定餐點。至於「涓豆腐」除了延續外帶79折優惠之外，還新推出2、4人套餐組合，最多現省541元。

豆府集團旗下的「涓豆腐」，自6月10日起推出外帶套餐組合。招牌雙人餐可享任一款招牌嫩豆腐煲，還有韓式石鍋飯、綜合海鮮煎餅、韓式炸雞，以及4品韓式小菜，原價1,004元，優惠價699元。豪華4人餐則是有任2款招牌嫩豆腐煲，2份韓式石鍋飯、綜合海鮮煎餅、海鮮辣炒年糕、combo雙享韓式炸雞與4品韓式小菜，原價1,840元，優惠價1,299元。活動期間內，外帶任一組合餐，消費滿600元，就送「韓式炸雞兌換券」1張（價值268元）、滿1200元送2張，以此類推。

六角集團自即日起，也針對旗下品牌推出一系列外帶優惠。「銀座杏子豬排」外帶全品項8折，折扣後滿300元，加送日式蕨餅1份；「大阪王將」外帶全品項8折，折扣後滿350元，加贈餃子6入。「京都勝牛」外帶全品項8折，點套餐加贈甜點1份；「英格莉莉」外帶便當可享買10送1；提供美式越南料理的「美利河」外帶全品項8折，折扣後滿350元，再加贈泰式奶茶1杯。主打牛肉麵的「段純貞」，外帶自取享全品項8折，折扣後滿350元，加贈季節時蔬1份。（活動時段依各品牌而異）

銀座杏子豬排外帶全品項8折，滿額加送日式蕨餅1份。圖／六角提供
銀座杏子豬排外帶全品項8折，滿額加送日式蕨餅1份。圖／六角提供

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