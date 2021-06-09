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誠品expo攜手「厭世動物園」 逾10位插畫家獨家設計口罩
誠品生活文創平台expo與醫療口罩界快時尚品牌STYLEi合作，攜手「低級失誤、微醺斑比、小黃間、Amy’s Dreamland、甜蜜生活、捲毛力卡、KerKerland、Littdlework、厭世動物園」等逾10位插畫家，獨家推出個性風格插畫口罩。
誠品生活expo推出的插畫口罩，包括療癒系童趣風、大人系手繪風、呆萌寵物系列以及適合夏天的清新款式等醫療口罩，還有實用的防潑水口罩收納袋、可反覆清洗的口罩套等防疫小物，透過童趣線條與繽紛感，讓防疫生活多點色彩。
另外，expo也攜手小學生的偶像天團「角落生物」、無厘頭的「白爛貓」、呆萌「白白」等人氣IP，包括白爛貓致敬經典名畫千片拼圖殺時間，以及可愛桌邊文具系列。即日起於誠品線上expo品牌館單筆消費滿999元即送2021夏日療癒插畫季限量組合口罩一盒（5款各1入、數量有限贈完為止），6/23至9/8期間全台expo、expo SELECT門市亦同享優惠。
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