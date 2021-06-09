快訊

曾和猝逝攝影共事1小時 壹電視主播傳快篩陽性

整理包／疫苗到底買多少？政府歷次說法立委質疑兜不攏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誠品expo攜手「厭世動物園」 逾10位插畫家獨家設計口罩

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
誠品生活文創平台expo與STYLEi合作，攜手逾10位插畫家，獨家推出多款個性風格插畫口罩。圖／誠品提供
誠品生活文創平台expo與STYLEi合作，攜手逾10位插畫家，獨家推出多款個性風格插畫口罩。圖／誠品提供

誠品生活文創平台expo與醫療口罩界快時尚品牌STYLEi合作，攜手「低級失誤、微醺斑比、小黃間、Amy’s Dreamland、甜蜜生活、捲毛力卡、KerKerland、Littdlework、厭世動物園」等逾10位插畫家，獨家推出個性風格插畫口罩。

誠品生活expo推出的插畫口罩，包括療癒系童趣風、大人系手繪風、呆萌寵物系列以及適合夏天的清新款式等醫療口罩，還有實用的防潑水口罩收納袋、可反覆清洗的口罩套等防疫小物，透過童趣線條與繽紛感，讓防疫生活多點色彩。

另外，expo也攜手小學生的偶像天團「角落生物」、無厘頭的「白爛貓」、呆萌「白白」等人氣IP，包括白爛貓致敬經典名畫千片拼圖殺時間，以及可愛桌邊文具系列。即日起於誠品線上expo品牌館單筆消費滿999元即送2021夏日療癒插畫季限量組合口罩一盒（5款各1入、數量有限贈完為止），6/23至9/8期間全台expo、expo SELECT門市亦同享優惠。

誠品生活expo攜手厭世動物園等逾10位插畫家，獨家推出多款個性風格插畫口罩。圖／誠品提供
誠品生活expo攜手厭世動物園等逾10位插畫家，獨家推出多款個性風格插畫口罩。圖／誠品提供
防潑水口罩收納袋，可反覆清洗，口罩繩還可以當小提把。圖／誠品提供
防潑水口罩收納袋，可反覆清洗，口罩繩還可以當小提把。圖／誠品提供
expo線上品牌館即日起至6月30日精選逾50款白爛貓生活用品、文具商品等周邊。圖／誠品提供
expo線上品牌館即日起至6月30日精選逾50款白爛貓生活用品、文具商品等周邊。圖／誠品提供
捲毛力卡設計環保布口罩套組。圖／誠品提供
捲毛力卡設計環保布口罩套組。圖／誠品提供
白爛貓致敬經典名畫千片拼圖。圖／誠品提供
白爛貓致敬經典名畫千片拼圖。圖／誠品提供

口罩 誠品 插畫家

延伸閱讀

直擊遠洋漁船重鎮防疫鬆散 漁工未戴罩趴趴走成破口

工人遭檢舉脫罩吃飯「2天血汗錢沒了」　王晴怒戰正義魔人！

消防公司捐贈1000住警器及3000口罩 嘉惠台南弱勢民眾

台南口罩廠168包口罩遭竊 5員工監守自盜沒頭路還賠錢

相關新聞

擘劃人文美式風格 豢養毛小孩溫馨宅邸

碩果室內裝修設計團隊擘劃的美式風格，主述人文生活，藉由材質的表現，營造現代感同時帶有幾分對比的空間味道。

誠品expo攜手「厭世動物園」逾10位插畫家獨家設計口罩

誠品生活文創平台expo與醫療口罩界快時尚品牌STYLEi合作，攜手「低級失誤、微醺斑比、小黃間、Amy’s Dream...

辣秀雪白小蠻腰 邱淑貞女兒沈月賽車技術不輸老媽

香港女星邱淑貞一直是許多影迷心中銀幕經典大美人的代表，可性感可甜美的形象非常鮮明。而她21歲的大女兒沈月自從幾年前曝光後...

印度奧運代表隊向李寧Li-Ning說「不」！將穿無品牌服飾出戰東奧

距離東京夏季奧運開幕時間不到2個月，印度奧運委員會，卻在此刻宣布將拒絕由中國運動品牌李寧（Li-Ning）所提供的隊服。...

讓熊大陪女孩度過生理期！蜷川實花聯名款也加入戰局

女生每個月總有好幾天不太舒服，生理用品就很重要，要如何度過不舒服的這幾天呢？Kotex靠得住輕柔棉系列，攜手BROWN ...

全家便利商店App「隨買跨店取」每日限量優惠56折起

本周將迎來端午節連假，受疫情影響，提倡宅在家防疫，宅居生活除了叫外送、網購之外，追劇、看電影也成為居家打發時間必備，全家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。