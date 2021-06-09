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印度奧運代表隊向李寧Li-Ning說「不」！將穿無品牌服飾出戰東奧

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
印度國家代表隊的田徑選手，在過去都是穿著李寧提供的服飾出戰國際賽事。圖／摘自印度奧運委員會twitter
印度國家代表隊的田徑選手，在過去都是穿著李寧提供的服飾出戰國際賽事。圖／摘自印度奧運委員會twitter

距離東京夏季奧運開幕時間不到2個月，印度奧運委員會，卻在此刻宣布將拒絕由中國運動品牌李寧（Li-Ning）所提供的隊服。未來印度國家代表隊將改穿無品牌的服飾出戰，再度凸顯了兩國的緊張關係，並延燒到體育界。

「The India Express」報導，印度奧運委員會主席Narinder Batra在6月8日的一份對外聲明中提到，將退回贊助東京奧運代表隊的服飾協議合作。雖然，措辭中並沒有提到李寧，然而在上週的奧運隊服記者會中，卻很直接展示了品牌名稱，直至今日印度奧委會官方形象宣傳，贊助單位依舊看得到「Li-Ning」字樣。即使避談，希望選手把重心放在備戰，不回應相關服飾贊助問題；印度奧委會還聲稱「這樣的決定，是考量了人民情感」，與李寧合作破局一事，不言可諭。

據了解，自從里約奧運開始，中國李寧就曾贊助印度國家隊，直至2018年正式簽署合作，這項協議價值高達約2,300萬元。所包括後來的青年奧運、亞運會時，印度隊皆是穿著李寧提供的裝備；而東奧代表會的服飾，也是在協議中的一部分。但由於印中關係在自去年邊境問題、以及今年新冠肺炎肆虐，緊張程度來到新高點。所以，印度奧委會不得不回應民意，包括了選手、教練和行政人員所組成的東奧代表隊將會穿著無品牌的服飾現身。同時，印度網友就支持，應該由本土運動服裝品牌，如Shiv Naresh來取代李寧，更符合人民期待。

直至今日印度奧委會官方形象宣傳，贊助單位依舊看得到「Li-Ning」字樣。圖／摘自印度奧運委員會twitter
直至今日印度奧委會官方形象宣傳，贊助單位依舊看得到「Li-Ning」字樣。圖／摘自印度奧運委員會twitter

東京奧運 印度 品牌

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